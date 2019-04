Depressionen: Anzeichen erkennen

× Erweitern Foto: Flickr

Bildrechte: Flickr Depression amenclinicsphotos ac CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Depressionen entwickeln sich immer mehr zur Volkskrankheit.

Laut Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, leiden mittlerweile etwa 8 Prozent der Männer und 12 Prozent der Frauen in Deutschland an einer chronischen Depression - Tendenz steigend. Die Dunkelziffer liegt noch höher. Denn noch immer fällt es Betroffenen schwer, sich selbst einzugestehen, dass die andauernde Antriebslosigkeit und Traurigkeit vermutlich nicht von selbst verschwinden und sie stattdessen an einer handfesten Depression erkrankt sind.

Die Ursachen für eine Depression können vielfältig sein: Stress, Überforderung, Schicksalsschläge, genetische Faktoren. Die Angst vor Stigmatisierung, sozialem und ökonomischen Abstieg und schlicht das fehlende Erkennen der Anzeichen führt dazu, dass viele psychische Erkrankungen unentdeckt bleiben und nicht behandelt werden. Hinzu kommt die Angst davor, berufsunfähig zu werden. Psychische Erkrankungen sind mittlerweile einer der häufigsten Ursachen dafür, dass Menschen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Gleichzeitig haben die wenigsten Betroffenen eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die in solchen Fällen einspringt und dabei hilft, den Lebensstandard zu halten. Laut CosmosDirekt sind insbesondere Pflichtversicherte, Auszubildende, Studenten und Berufseinsteiger, Selbständige und Freiberufler sowie Hausfrauen und Hausmänner gut mit einer solchen Versicherung beraten.

Zusätzlich zu den finanziellen Problemen kann eine Depression weitreichende Folgen für das soziale Umfeld der Betroffenen haben. Rund 45 Prozent der Partnerschaften, in denen ein Partner an einer Depression leidet, gehen im Zuge einer Erkrankung in die Brüche. Das geht aus einer Befragung der Deutschen Depressionshilfe hervor. Schlimmstenfalls leiden Betroffene sogar so sehr, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als sich selbst das Leben zu nehmen. Damit es nicht so weit kommt, ist nicht nur der Erkrankte selbst gefragt, sich Hilfe zu suchen. Auch das soziale Umfeld sollte stets wachsam sein. Eine Depression kann jeden treffen - unabhängig vom Alter, Geschlecht, Beruf oder sozialem Stand. Daher ist es wichtig, die Anzeichen zu erkennen.

Hinweise auf eine Depression kann die seelische Verfassung liefern. Zu den klassischen Anzeichen zählen unter anderen eine zunehmende Antriebslosigkeit, Traurigkeit, gedrückte Stimmung und ein Gefühl der inneren Leere. Dazu kommt, dass depressive Menschen das Interesse an Dingen verlieren, die ihnen unter normalen Umständen Freude bereitet haben. Auch Desinteresse gegenüber Freunden, der Familie oder dem Partner sind alarmierende Anzeichen. Was die wenigsten wissen: Eine Depression kann sich nicht nur psychisch äußern, sondern auch mit körperlichen Beschwerden wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Magenverstimmungen, Atemnot oder Rückenproblemen einhergehen.

Die Ursachen für diese Schmerzen führen Betroffene häufig auf körperliche Probleme zurück, ohne zu ahnen, dass sie in der Psyche begründet liegen. Hinzu kommt, dass sich depressive Verhaltensmuster auch mit manischen Phasen abwechseln können und diese dann nicht als Depression bzw. bipolare Störung erkannt werden. Schlechte Tage und Wochen hat schließlich jeder einmal, und nicht immer ist die negative Stimmung auf eine Depression zurückzuführen.

Und genau hier liegt das Problem: Selbstdiagnosen sollten mit Vorsicht genossen werden. Nur ein Arzt kann eine Depression zweifelsfrei erkennen. Das bedeutet nicht, dass Angehörige nichts unternehmen sollten, wenn sich bei einer nahestehenden Person klare Hinweise einer Depression zeigen. Ärzte oder Therapeuten können in solchen Fällen helfen. Zusätzlich zu einer Therapie und der medikamentösen Behandlung kann die Begleitung zu Arztterminen und die Hilfe bei den alltäglichen Herausforderungen eine enorme Hilfe dabei sein, die Krankheit zu überwinden und neuen Lebensmut zu entwickeln.