Der Februar in der Thermen und Badewelt Sinsheim

× Erweitern Sinsheim Badewelt

Im Februar werden in der Thermen und Badewelt Sinsheim wieder viele tolle Möglichkeiten geboten, sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Am 1. Februar kann das Palmenparadies zur »Textilfreien Thermennacht« wieder ohne Badebekleidung genutzt werden. Meditative Klänge und ein Lichtermeer erwarten die Besucher am 19. Februar bei »Moonshine«. Vom 22. bis zum 24. Februar wird die Thermen und Badewelt bei »Sauna & Friends« wieder von talentierten Gastaufgießern aus verschiedenen Ländern besucht. Am 27. Februar findet schließlich die Klassik-Soiree statt. In traumhafter Kulisse können Besucher zauberhaften Harfenklängen lauschen.

Textilfreie Thermennacht, Fr. 1. Februar, 17 Uhr

Moonshine, Di. 19. Februar, 17 Uhr

Sauna & Friends, Fr. 22. bis So. 24. Februar, 17 Uhr

Klassik Soiree, Mi. 27. Februar, 17 Uhr

Thermen und Badewelt, Sinsheim

www.badewelt-sinsheim.de