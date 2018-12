Der Schenkenseebad-Onlineshop

× Erweitern Schenkenseebad

An 361 Tagen im Jahr kann man im Schwäbisch Haller Schenkenseebad »Urlaub vom Alltag« machen und das umfangreiche Angebot an Attraktionen und Events nutzen. Vorfreude ist für Viele die schönste Freude. Jede Menge davon genießt der, der auf der Homepage des Schenkenseebades surft. Auf den Seiten des Schwäbisch Haller Freizeitbades findet man Geschenkideen wie »Erholung, Entspannung, Wellness« für die Liebsten. Und die damit garantierte Entspannung ist eines der größten Geschenke, dass man auch der eigenen Gesundheit machen kann.

»Urlaub vom Alltag« unterm Weihnachtsbaum macht sich einfach gut. Darüber freuen sich die Eltern und Schwiegereltern genauso wie die Tante, der Onkel, Freunde und Bekannte. Und es geht schnell und unkompliziert, sprich ohne langes Anstehen an einer Kasse und ohne sich in das vorweihnachtliche Gedrängel der Innenstadt stürzen zu müssen. Im Schenkenseebad-Onlineshop findet sich eine Auswahl an Geschenkgutscheinen. Einfach die gewünschte Höhe des Gutscheins auswählen, das passende Motiv aussuchen, sicher online bezahlen und den gekauften Gutschein einfach und bequem zu Hause ausdrucken. Anschließend braucht man das Präsent nur noch hübsch zu verpacken und fertig ist eine Überraschung, die dem Beschenkten noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird. Und das schönste man kann unbeschwert die Adventzeit genießen.

Mehr Infos unter www.schenkenseebad.de/gutscheine