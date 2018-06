Die Gesundheit fördern: Tipps für mehr Vitalität

× Erweitern Flickr

Mit Körper und Geist in Einklang sein - dieser Satz klingt wie ein Mantra aus einer Yoga-Stunde, hat jedoch einen wahren Kern.

Denn die körperliche und psychische Gesundheit bildet die Grundlage, um die täglichen Herausforderungen im beruflichen und privaten Leben zu meistern. Und es liegt an jedem selbst, sein körperliches Wohlbefinden zu fördern. Folgende Tipps zeigen, wie man seine Gesundheit langfristig erhalten und seine Vitalität steigern kann.

Die richtige Ernährung

"Iss nicht so viel Süßes!" - schon unsere Mütter wussten damals, dass zu viel Zucker ungesund ist und die Arterien verstopft. Umso wichtiger ist es, dieser Aufforderung auch nachzukommen. Wer seinen Körper bis ins hohe Alter fit halten möchte, der kann sich beispielsweise an der Regel "Fünf am Tag" orientieren. Gemeint sind damit zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse. Obst und Gemüse enthalten jede Menge Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien, die der Körper zum Überleben braucht. Und das Wichtigste: Sie beinhalten im Vergleich zu den meisten industriellen Süßigkeiten nur wenig Zucker und kaum gesättigte Fettsäuren. Entgegen aktueller Ernährungstrends dürfen tatsächlich auch Kohlenhydrate auf dem Speiseplan stehen, sofern man beispielsweise Getreideprodukte aus Vollkorn wählt. Diese sättigen lange und sorgen für Energie. Wer dann noch darauf achtet, genügend Wasser zu trinken, der senkt das Risiko für ernährungsbedingte Mangelerscheinungen.

Übrigens: Süßigkeiten dürfen ruhig hin und wieder auf dem Speiseplan stehen. Statt jedoch täglich zur Schokolade zu greifen, sollte man stattdessen gesündere Naschereien wie Nüsse oder süße Früchte bevorzugen.

Fit durch Bewegung

Es ist allgemein bekannt, dass Bewegung gesund hält. Körperliche Anstrengung trainiert unter anderem das Herz-Kreislauf-System sowie das Immunsystem, wodurch man einer Vielzahl an Krankheiten vorbeugen kann. Das gilt beispielsweise für Diabetes, einem zu hohen Cholesterinspiegel sowieso Osteoporose. Und es ist gar nicht so schwer, täglich etwas Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wer beispielsweise die Treppe statt des Fahrstuhls nutzt, der kann mit wenig Aufwand sein Bewegungspensum steigern.

Ansonsten gilt: Drei bis vier Mal die Woche für mindestens 30 Minuten Sport reichen aus, um den Körper fit zu halten.

Ausreichend Schlaf, Entspannungsbäder: Was noch fürs Wohlbefinden wichtig ist

Neben Ernährung und Sport können auch Dinge, die viele für nebensächlich halten, dazu beitragen, das Wohlbefinden und die Gesundheit langfristig zu erhalten. So wirkt beispielsweise ein entspannendes Bad seit jeher als Heilmittel gegen Stress und Muskelverspannungen. Mehr noch: Es kann die Heilung von Muskelkater fördern und in Verbindung mit Bittersalzen sogar Entzündungen im Körper verringern. Auch unsere Kleidungswahl kann die Gesundheit beeinflussen: So kann zum Beispiel zu enge Kleidung die Entstehung von Krampfadern und Durchblutungsstörungen begünstigen. Ebenso problematisch ist das Tragen von zu engen Schuhen. Außer zu Schmerzen beim Gehen kann falsches Schuhwerk sogar zu Fehlstellungen wie Hallux valgus oder Hammerzehen führen. Wer hingegen zu Wohlfühl-Kleidung greift und bequeme, gesundheitsfördernde Schuhen trägt, wie es sie beispielsweise bei Avena gibt, der tut langfristig etwas für seine Gesundheit und ist gleichzeitig bequem gekleidet.

Ebenfalls wichtig: ausreichend Schlaf! Während der Tiefschlafphasen schüttet das Gehirn besonders viel Somatropin aus - ein Wachstumshormon, das sowohl für die Wundheilung, Knochenfestigkeit und Leistungsfähigkeit des Körpers als auch für die Zellreparatur zuständig ist. Wer also täglich mindestens sieben Stunden schläft, gibt seinem Körper die Zeit, sich zu regenerieren. Das trägt zur Gesundheit und - nicht zu vergessen - auch zu einem frischem Äußeren bei.