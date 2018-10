Die Leistungsfähigkeit steigern

× Erweitern Foto: Privat Bernd Fernengel SweatFactory Bernd Fernengel von der »SWEAT!Factory« in Erlenbach.

Laut DFB ist die Erkenntnis, dass das Spiel immer schneller wird, entscheidend für das Anforderungsprofil eines Fußballers. Danach spielt der Faktor Athletik eine immer wesentlichere Rolle und ist eine Grundvoraussetzung, um sich im Spielgeschehen zu beweisen.

Trotz dieser eindeutigen DFB-Aussage bestehe in Interpretation, Planung und Umsetzung von Athletiktraining nach wie vor Aufklärungsbedarf, sagt Bernd Fernengel, Inhaber der »SWEAT!Factory« in Erlenbach und ausgebildeter Trainer. Nicht selten werde Athletiktraining mit dem weitläufig bekannten isolierten und oft maschinell durchgeführten Krafttraining in einer ‚Muckibude‘ verwechselt, so der Fachmann.

Studien renommierter Universitäten belegen jedoch, dass gerade diese Art des Trainings für Athleten nicht, bzw. nur im Rahmen sportlicher Rehabilitation geeignet ist. Krafttraining im Gym kann, richtig angewandt und gelehrt, absolut förderlich sein. So finden Langhanteltechniken aus dem klassischen Gewichtheben zur Entwicklung der Explosivkraft regelmäßig Anwendung in der Athletik. Im Gegensatz zum klassischen Volumentraining zielt Athletiktraining darauf ab, die körperliche Leistungsfähigkeit des Athleten zu erhöhen. Die optische Entwicklung steht hier niemals im Vordergrund. Trotz allem wirkt sich Athletiktraining gezwungenermaßen ab einer gewissen Trainingsintensität auf die Optik aus. Jedoch nur in dem Umfang, wie es zur Erfüllung der Aufgabe notwendig ist.

Um dieses komplexe und facettenreiche Themengebiet der Planung, Steuerung und Durchführung spezifisch zugeschnittener Athletiktrainings kümmert sich das Team der »SWEAT!Factory« Erlenbach seit fast zehn Jahren. Das Team um Bernd Fernengel betreute in der Vergangenheit die mehrfachen Weltmeisterinnen im Boxen, Nikki Adler und Rola el Halabi. Aktuell werden Kaderathleten von Bund und Land in Karate, die Erstligisten der Rugby-Bundesliga und mehrere regionale Fußballmannschaften betreut.

