Die neue Therapie der »Schmerzhelfer«: Die Boeger-Therapie

× Erweitern Physio Rüdern

Elke Seifert und Marco Carrubba haben als Erste deutschlandweit eine lizenzierte Boeger-Praxis. Seit acht Jahren praktizieren »Die Schmerzhelfer« diese Therapieform. Was ist das Besondere an der Boeger-Therapie?

David Boeger, ein Schweizer Physiotherapeut, hat festgestellt, dass alle aktiven Therapien und Anwendungen erst dauerhaft erfolgreich sein können, wenn die Verklebungen im Fasziensystem diagnostiziert und gelöst sind. Seine Therapie widmet sich seit 1994 diesem Thema sowie der Narben-Problematik auf körperlicher und emotionaler Ebene. Verklebungen sind meistens nicht sichtbar. Mit speziellen Tests der Boeger-Therapie können die Ursachen von Schmerzen und bewegungseinschränkenden Adhäsionen schnell diagnostiziert werden. Danach lösen entsprechende Grifftechniken diese schnell und dauerhaft und

reduzieren den Schmerz. Spricht man über Narben, geht man von der sichtbaren, der chirurgischen, Narbe aus. Zudem gibt es die unsichtbare Narbe: hier entstehen ebenfalls Verklebungen. Beide Narbentypen können sich bewegungseinschränkend auswirken.

So kann ein simpler Bluterguss an der Wade die Ursache für Schmerzen an der Schulter sein kann. Als lizenzierte Boeger-Praxis, legen »Die Schmerzhelfer« Wert darauf, die Ursache der Symptome zu erkennen und diese zu behandeln. Die Therapieform dauert ca. eine Stunde, die Ergebnisse sind genial.

Physiotherapie Rüdern

Radeweg 5, 73733 Esslingen-Rüdern, Fon: 0711-52859252

www.physio-es.de