Die smarte Lösung gegen Hüftgold

× Erweitern Foto: Fotolia Knorr Stoffwechseltypentest

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Christstollen, Braten, Plätzchen, Glühwein und allerlei leckerer Dinge auf dem Weihnachtsmarkt. Bevor wir uns zum Ende des Jahres wieder an die guten Vorsätze machen, hauen viele zum Ende des Jahres nochmal richtig rein. Die Weihnachtsfeier steht an, dazu der Weihnachtsmarkt und im Büro ein voller Teller mit Lebkuchen. Ist das nicht schön? Doch für die Figur ist das nicht schön.

Ist dann die »schönste Zeit des Jahres« vorbei, schickt uns dieLebensmittelindustrie direkt Richtung Ostern. Bevor es jedochsoweit ist, steht die größte Herausforderung an: Weihnachten und Silvester. Für viele Menschen ein Grund, wieder einmal den schönen Anzug und das tolle Kleid aus dem Schrank zu holen. Nur oh Schreck: plötzlich ist die Konfektionsgröße aus dem Vorjahr weg.

Anhand eines einfachen und effektiven Urintests kan man herausfinden, was für ein Stoffwechsel-Typ man ist. Je nachdem,welcher Typ man ist, funktionieren manche Maßnahmen einfach ganz hervorragend und andere funktionieren gar nicht. Wenn man sich also weniger plagen möchte und stattdessen mehr und schneller Erfolg bei der Reduktion der Pfunde auf den Hüften haben möchte, ist der Stoffwechsel-Typ-Test genau der richtige Weg.

»Wir sagen nicht, dass du diesen Test brauchst. Nur macht er dir dein Vorhaben leichter. Mache einen Stoffwechsel-Typ-Test und finde heraus, wie dein Körper am besten Fett verbrennt und was du einfaches tun kannst, um in kürzester Zeit auch die Figur deiner Wahl zu haben.« Jetzt auf www.sylvia-knorr-naturheilkunde.de klicken oder unter 07141 298 17 94 anrufen oder auf www.naturheilpraxis-naturgetreu.de klicken oder unter 0174 9478711 anrufen und einen persönlichen Termin vereinbaren. Worauf warten? Schließlich stehen das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel vor der Tür.