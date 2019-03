Die textilfreie Thermennacht der Thermen und Badewelt Sinsheim im April

× Erweitern Foto: Thermen und Badewelt Sinsheim Thermen & Badewelt Sinsheim Nachtpanorama

Am 5. April erwartet Gäste der Thermen und Badewelt Sinsheim ab 18 Uhr wieder eine textilfreie Thermennacht. Ein abwechslungsreiches und dabei entspannendes Musik- und Erlebnisprogramm umrahmt dabei den Abend im Südseeparadies in Sinsheim, direkt an der A6. Unter dem Namen „Finest Live Music“ präsentieren talentierte Absolventen der Popakademie Mannheim Musik von Soul, altbewährten Klassikern bis hin zu aktuellen Charts. Ein besonderes Highlight an diesem Abend: das Duo Rollescos aus Berlin. Mit ihrer spektakulären Rollschuh-Show begeisterte das Duo bereits zahlreiche Zuschauer mit ihrer Teilnahme bei „Das Supertalent“. Im zweiten Teil der Vorführung erwartet die Gäste eine mitreißende Knieperch-Darbietung. Dabei werden zwei miteinander verbundenen Stangen in liegender Position auf den Knien gehalten und Kunststücke dargeboten – ein seltenes Genre der Artistik, das nicht viele Künstler weltweit beherrschen.

Jeden ersten Freitag im Monat findet die textilfreie Thermennacht mit besonderem Erlebnisprogramm statt. Ab 18 Uhr ist dann auch das Palmenparadies mit der großen Lagune und den Gesundheitsbecken textilfrei zu nutzen. An diesen Freitagen hat die Therme bis 24 Uhr geöffnet.

5. April, 18 Uhr, Thermen & Badewelt, Sinsheim

www.badewelt-sinsheim.de