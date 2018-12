× Erweitern F.3 Fellbach

Zehn Becken und Whirlpools mit Temperaturen von 24°C bis 36°C bieten in drei unterschiedlichen Bereichen (Sport-, Erlebnis- und Saunawelt) reichlich Gelegenheit für Spaß im Nass und erholsamen Genuss. Zwei Thermalsolebecken mit 1,5 prozentigem Solegehalt sorgen sowohl für echtes Meerwasser-Feeling, als auch für ein rundum gesundes Wohlbefinden.

Die Sportwelt bietet mit einem 25 Meter langen wettkampfgeeigneten Kombibecken, einer 5 Meter Kletterwand, 3 Meter Sprunganlage und einem Lehrschwimmbecken eine solide Basis. Während der Sommersaison wird das Angebot durch das Freibad mit 50 Meter Becken und verschiedenen Wasserattraktionen ergänzt.

In der Erlebniswelt sorgen vor allem drei Aquarena-Rutschen für ordentlich Nervenkitzel. Für Babys und Kleinkinder gibt es einen abgeschirmten Bereich mit Schiffchenkanal, Wasserspielzeug, Mini-Wasserpilz und -Rutsche. Abgerundet wird das Angebot durch zahlreiche Ruhemöglichkeiten und das Familienrestaurant.

Besonderes Highlight: Von Oktober bis April werden nach Einbruch der Dunkelheit Musik-Lasershows gezeigt. Die Saunawelt erfüllt mit acht wunderschönen Saunen und Schwitzräumen selbst höchste Ansprüche passionierter Saunagänger. Innere Einkehr und totale Harmonie lassen sich im liebevoll und großzügig angelegten Saunagarten finden.

Absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Region ist der Verzicht auf synthetische Duftstoffe für die zahlreichen Aufgusszeremonien. Es werden ausschließlich 100 Prozent natürliche, EU-zertifizierte Duftöle mit nachweislicher Wirkung verwendet. Ganztägig werden zudem mit den Duftölen angereicherte Salz- und Zuckerpeelings zur Selbstbedienung angeboten.

Wer pure Entspannung sucht, findet sie im außergewöhnlichen Wohlfühlambiente der Wellness Oase. In drei harmonisch in die Saunalandschaft integrierten Massageräumen werden von sorgfältig geschulten Mitarbeitern Aromaölmassagen, ayurvedische Behandlungen und exotische Anwendungen angeboten - hier fällt es leicht in tiefe Entspannung zu gleiten und den Alltagsstress zu vergessen. Kulinarische Bedürfnisse werden im Saunarestaurant erfüllt. Am ersten Samstag im Monat findet die lange Saunanacht bis 24 Uhr statt. Mit eigenem Motto versehen bieten die Saunanächte Spezialaufgüsse und besondere Attraktionen, wie Künstler, Licht- oder Feuershows, Therapeuten und Trainer. Auf den Themenabend abgestimmte gastronomische Angebote schaffen den kulinarischen Rahmen, passende Düfte und Wellnessanwendungen runden das Angebot ab. Besondere Lichtinstallationen, viele Überraschungen und eine harmonische musikalische Untermalung machen jede Saunanacht zu einem ganz besonderen Highlight.

