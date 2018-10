Ganzkörpertraining mal völlig neu

× Erweitern Iris Löwe Iris Löwe auf dem Yogaboard

IrIs Löwe ist staatlich anerkannte Sporttherapeutin und leitet in Weinsberg eine Praxis für Yoga, Wirbelsäulengymnastik und Personal Training. Sie arbeitet sowohl im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, als auch an Gesundheitstagen für Firmen und hält bei diversen Veranstaltungen Vorträge. Mit dem Yogaboard bietet sie vielleicht das neue Sportgerät schlechthin an. Es wurde mit dem Ispo Gold Winner Award 2017/2018 ausgezeichnet.

Das Yogaboard sieht aus wie ein Surfbrett, ist aber aus Holz und wird in einer Würzburger Firma aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt. Das Board besitzt eine dreidimensionale, geschwungene Unterseite, die ganz gezielt für Instabilität sorgen soll, denn durch die ständige aktive Balance während des Trainings werden alle Sinne und Muskeln mit einbezogen und beansprucht. Egal, ob man das Board zum Yoga, für Wirbelsäulengymnastik oder eine anspruchsvolle Bauch-Beine-Po Stunde benutzt – Gleichgewicht, Koordination, Kräftigung der Muskeln und Gelenke sowie Propriozeptives Training fordern so wohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, denn sowohl die gelenksnahen als auch die tiefen Muskeln müssen intensiv arbeiten und gegensteuern.

Damit bietet das Yogaboard das perfekte Training zum Ausgleich für Menschen in sitzenden Berufen, wie Iris Löwe aus mittlerweile 25-jähriger beruflicher Erfahrung weiß. »Das Yogaboard habe ich auf der Fitness-Messe entdeckt«, sagt die Sporttherapeutin. Und sie war sofort derart begeistert, dass sie nun in ihrer Praxis Kurse mit dem auf dem deutschen Markt noch völlig neuen Sport- und Trainingsgerät anbietet.

Viele Kurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen zur anteiligen Kostenerstattung anerkannt. Das vollständige Kursangebot findet sich unter www.iris-loewe.de

Iris Löwe, Kernerstraße 22, 74189 Weinsberg

Fon: 07134-1388975

www.iris-loewe.de

MORITZ verlost bis zum 4.November 4 x je 1 Probestunde am Mittwoch, 7., 14.,

21. und 28.11., 16.45 Uhr. www.moritz.de/Verlosung