Göppingens großzügige Badelandschaft

× Erweitern Barbarossa Therme Aromasauna

Schwimmen, Saunieren, Relaxen und Spaß haben – in den Barbarossa-Thermen findet sich all das unter einem Dach. Ob in der großzügigen Badearena mit 57 Meter langer Rutsche, beim Schwitzen in der Saunawelt oder dem Genießen des riesigen Entspannungs- und Gesundheitsangebotes: In der Erlebniswelt kommen Wasser- und Wellnessfans voll auf ihre Kosten. Namensgeber der Thermen ist übrigens Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, dem nachgesagt wird, dass er in Göppingen die römische Badekultur rund 1000 Jahre nach den Römern wieder aufleben ließ. Und diese stolze Tradition verpflichtet. Insgesamt fünf Saunen von der Aroma- bis hin zur Blockhaussauna erwarten die Besucher. Alle, die es eher ins kühle Nass zieht, sind in der großen Badearena bestens aufgehoben. Die seit Oktober wiedereröffnete Arena glänzt mit neuen Edelstahlbecken und sanitären Anlagen sowie der umgebauten Galerie und bietet einen Badespaß für die ganze Familie.

× Erweitern Barbarossa Therme Badearena

Zum Allround-Erholungserlebnis gehören selbstverständlich auch ganz spezielle Verwöhnangebote. Dafür gibt es in der speziellen Wellnessoase ein reichhaltiges Wohlfühlangebot. Dabei reicht das Entspannungsangebot von der warmen Liegeterasse bis hin zu einem reichhaltigen Massageangebot. Egal ob medizinischen Bereichsmassagen oder exotischen Bali-Massagen, Tiefenentspannung ist garantiert.

Barbarossa-Thermen

Lorcher Straße 44, 73033 Göppingen,

Fon: 07161-6101-630

www.barbarossa-thermen.de