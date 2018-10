× 1 von 2 Erweitern HempMate × 2 von 2 Erweitern Hempmate Prev Next

Bei HempMate ist der Name Programm: Die HempMate AG wurde 2017 von Freunden gegründet, die sich aus voller Überzeugung dem Thema Hanf verschrieben haben. HempMate ist seit dem Beginn der Marktöffnung dabei. Dabei wurde klar, dass diese viel zu lange vernachlässigte Pflanze endlich auf die grosse Bühne dieser Welt gehört, was inzwischen von immer mehr staatlichen Institutionen erkannt und akzeptiert wird. HempMate folgt dem Motto »Nur das Beste für unsere Mates!« Alle Produkte weisen die bestmögliche Qualität auf, denn nur so kann sich das Sortiment der HempMate AG organisch verbreiten. Regelmässige Kontrollen und Laboruntersuchungen gehören zur Selbstverständlichkeit. Bei der Produktion setzt HempMate auf langjährige Erfahrung, biologisch einwandfreien Anbau und exzellente Standorte. Besonders wertvolle Produkte sind beispielsweise das HempMate- CBD-Öl, Bestandteile sind lediglich Hanfsamenöl und kaltgepresstes Hanfextrakt aus besten CBD-Blüten, die ohne Pestizide, schwermetallfrei und unter Verwendung höchster Qualitätsstandards gezüchtet wurden, sowie die CBD-Aroma-Blüten. Die HempMate AG verfolgt die Vision, Menschen wieder auf den Pfad des natürlichen und selbstverständlichen Hanfkonsums zu bringen – über alle Landesgrenzen, Sprachen, politischen und religiösen Ansichten hinweg. Cannabidiol (CBD), respektive legaler Hanf, gehört in jeden Haushalt dieser Welt. Um dieses Ziel umzusetzen, verlässt sich HempMate auf den selbstständigen Vertriebspartner Karlheinz Böhler, der ab dem 10. August mit dem Vertrieb der HempMate-Produkte startet.

Karlheinz Böhler, selbstständiger Vertriebspartner von

HempMate, Fon: 0172-7610215

E-Mail: contact@hempmate-worldwide.com