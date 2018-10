Hochwertiger Zahnersatz und Innovative Implantologie

× Erweitern Praxis im Schloss Modernste Behandlungsmethden wie »all on Four« in der Praxis im Schloss

Die drei Zahnärzte der Praxis im Schloss sind durch regelmäßige Fortbildungen stets auf dem aktuellen Stand zahnmedizinischen Wissens und Könnens. Exakte Diagnostik und modernste Therapien sind selbstverständlich. Die individuell angepasste Behandlung wird begleitet von respektvollem Miteinander, fürsorglicher Zuwendung und angenehmer Atmosphäre. Das Praxisteam nimmt sich Zeit für seine Patienten und deren Wünsche. Alles wird genau besprochen, um die beste Lösung zu finden.

Eine der ausgewiesenen Spezialitäten kann man in puncto Zahnersatz in anspruch nehmen: »Wir können innerhalb weniger Stunden zu einem schönen Lächeln mit neuen Zähnen verhelfen«, sagt Henning. »Das bedeutet für uns zwar ein erhebliches Maß an Vorarbeit, ist aber für den Patienten die angenehmste Art, wieder Zähne zeigen zu können.« Diese Geschwindigkeit kann nur realisiert werden, weil die Praxis im Schloss alles beherbergt, was man dazu benötigt. Modernes Equipment versetzt das Team in die Lage, passgenauen und hochwertigen Zahnersatz in einem Zug herzustellen. Selbst schwierige Situationen, wenn z.B keine Zähne mehr vorhanden sind, können sie zuverlässig mit Hilfe der Implantologie beheben.

Die langjährige Erfahrung von Claes Henning ist dabei ein unschätzbarer Faktor: er ist Vorreiter in Sachen implantologie in der region. Die klassische Implantation ist oft verbunden mit einem vorbereitenden Knochenaufbau und benötigt eine lange Einheilungszeit. Die Zahnärzte wenden eine neue Behandlungsmethode an: »All on Four« - von zahnlos zu festen Zähnen auf nur vier Implantaten an einem Vormittag. Die Implantate werden schräg in den Knochen eingesetzt und verblockt, sodass man auf den Knochenaufbau verzichten kann. Die Behandlung wird unterstützt von dem System Nobel Clinician. Hierbei handelt es sich um computergesteuerte Navigation, die die exakte und schonende Platzierung der Implantate erlaubt. Der provisorische Zahnersatz kann noch am selben Tag direkt nach der Behandlung eingesetzt werden. Das Ergebnis wird überzeugen: Der Zahnersatz sieht den natürlichen Zähnen nicht nur sehr ähnlich, sondern erfüllt auch alle gewünschten Funktionen.

× Erweitern Praxis im Schloss

Praxis im Schloss

Krailshausener Str. 15, 74575 Schrozberg,

Fon: 07935-8181

www.praxis-im-schloss.de