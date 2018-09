Husten, Schnupfen & Co.

Knorr Bluntdunkeltest

Kaum ist der Sommer vorbei, niesen und husten sich die Ersten schon wieder Richtung Herbst. Ist das nicht verrückt? Wie kann es denn sein, dass manche Menschen so anfällig für Krankheiten aller Art sind? Due Ursache liegt meist in einem anderen Bereich.

Die Natur hat uns eine Überlebensautomatik eingebaut. Diese ist dafür verantwortlich, dass wir in lebensbedrohlichen Situationen entweder den Kampf oder die Flucht antreten. Nun gibt es solche Situationen für die meisten Menschen nicht sehr häufig. Jedoch lauern die kleinen Stresssituationen des Alltags überall. Ein Wort zur falschen Zeit oder eine Bemerkung, die wir nicht so verstehen, wie unser Gegenüber es ursprünglich gemeint hat, kann uns binnen Millisekunden in diesen Überlebensmechanismus bringen.

All diese kleinen Stresseinflüsse schleichen sich ganz langsam in unser Leben. Schnell können sich die Auswirkungen im Magen und Darm in Form von Magenschmerzen, Bauchkrämpfen und Sodbrennen bemerkbar machen. Die Folge? Krankheiten aller Art. Inspiriert durch den Spiegel-Bestseller »Darm mit Charme« ist für viele Menschen das Thema Gesundheit und Darm in der Wahrnehmung gestiegen. Denn im Darm beginnt unsere Gesundheit. Was also tun, um das Stresslevel unten zu halten und das Immunsystem sowie den Darm maximal zu unterstützen? Es gibt eine einfache und schnelle Lösung, um an die Ursache zu gelangen – ein einfacher Test, um herauszufinden, wie der Körper am besten Fette verbrennt und was man Einfaches tun kann, um in kürzester Zeit auch gesund und munter von Innen in die dritte Jahreszeit zu gehen. »Klicken Sie jetzt auf www.sylvia-knorr-naturheilkunde.de und melden Sie sich direkt zu Ihrem persönlichen Blutdunkelfeld an. Denn der nächste Stress kommt bestimmt.«

