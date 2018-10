Life Fitnesstudio in Ilsfeld

× Erweitern Life Fitnesstudio

Das Life-Fitnessstudio in Ilsfeld und in Nordheim ist ein kompetenter Ansprechpartner für Gesundheit, Training und Wohlbefinden. Das Studio verfügt über modernste Geräte wie einen Milonzirkel, einen Five-Dehnzirkel, individuelle Betreuung durch hochqualifizierte Trainer, ein umfangreiches Kursangebot - unter anderem mit Yoga, Indoorcycling, Zirkeltraining und vielem mehr - sowie Entspannung im Wellnessbereich mit Innen- und Außensauna. Bei einem Besuch im Studio erfahren Interessierte, was das Life-Team und das Angebot ausmacht. Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, kann bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch die optimalen Möglichkeiten finden, seine Ziele zu erreichen.

LIFE Fitness- und Gesundheitsstudio GmbH

Riegelbachstraße 11, 74360 Ilsfeld, Fon: 07062-96292 und 07133-8808

www.life-studio.de