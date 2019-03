Mit Ackermann Orthopädie zur Bundesgartenschau

× Erweitern Foto: Wolfram Reiff BuGa-Karl Ackermann Buga-Maskottchen Karl - hier aus dem 3D-Drucker der Firma ackermann.

Wenn am 17. April die Bundesgartenschau in Heilbronn ihre Pforten öffnet, wird auch das Heilbronner Traditionsunternehmen Ackermann Orthopädie mit von der Partie sein. Im Gepäck: Ein Klon des Buga-Maskottchens Karl – frisch aus dem 3D-Drucker im eigenen Betrieb hergestellt und als Kundengeschenk gedacht.

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken ist auf der Buga mit einem eigenen Pavillon vertreten. Direkt am Nordeingang. Eine Dauerausstellung im Pavillon soll die Vielfalt des Handwerks zeigen. Dort werden Exponate, Meister- und Gesellenstücke oder besondere Werkzeuge ausgestellt. Ackermann Orthopädie wurde bereits 2018 von der Handwerkskammer angefragt, für den Fachbereich der Orthopädie- Schuhtechnik Ausstellungsstücke bereit zu stellen. So steuert die Heilbronner Manufaktur ein Paar orthopädische Maßschuhe samt Leisten, eine Unterschenkel-Orthese und orthopädische Fußeinlagen für Sportschuhe bei. Außerdem wird der Imagefilm des Familienunternehmens gezeigt. »Wir nehmen diese Gelegenheit gerne wahr um auf unser Handwerk aufmerksam zu machen«, sagt Thiemo Ackermann.

Ackermann Orthopädie ist der wahrscheinlich älteste noch existierende Heilbronner Handwerksbetrieb, der sich noch dazu bis heute ununterbrochen in Familienhand befindet - seit 1670, als die Städte noch Heimat von Handel und Handwerk waren. Schuhe und Gehhilfen für Kinder, Kranke und Kriegsverletzte wurden damals angefertigt. Daraus entwickelte sich sukzessive und konsequent ein Fachbetrieb, der sich durch die Jahrhunderte bis heute treu geblieben ist. »Aus alten Kirchenbüchern geht hervor, dass alle männlichen Vorfahren seit 1670 ohne Unterbrechung ihr Leben der Fußgesundheit verschrieben haben«, erzählt Ackermann.

Der Sachverständige und Meister im Handwerk für Orthopädieschuhtechnik und staatlich geprüfte Podologe leitet sein Familienunternehmen zusammen mit seiner Ehefrau Stefanie, die wie er ebenfalls Betriebswirtin (HWK) ist, in achter Generation – und die neunte wächst bereits heran. »Unser Beruf ist anspruchsvoll«, sagt er. Und spannend. Ein Rundgang durch die Produktionsbereiche, die mit modernster Technik ausgestattet sind, lässt erahnen, mit welcher Leidenschaft und Präzision hier gearbeitet wird. Knapp 30 Mitarbeiter beschäftigt der rührige Firmenchef.

Der Betrieb stützt sich auf drei Säulen: Die Orthopädie, die sich mit allen Fragen rund um die Fußgesundheit beschäftigt. »Alle unsere orthopädischen Maßschuhe und Fußeinlagen entstehen in eigener Produktion«, erklärt der Chef. 250 Schuhmodelle und 270 Ledermuster lassen die Schuhe ganz nach Wunsch sportlich, elegant oder hip aussehen. Die zweite Säule ist das Labor für bio-mechanische Körperanalyse. »Die Bio-Mechanik des menschlichen Körpers wird in zwei Teilbereiche gegliedert«, so Ackermann. Im Lauflabor werden Bewegungsabläufe analysiert, etwa bei Sportlern. Aber auch Menschen mit Gehbeeinträchtigungen oder Schmerzen können sich hier checken lassen. Und mittels einer 3D-Körperstatikanalyse wird die Körperhaltung definiert. So kann der Ursache von Schmerzen auf den Grund gegangen werden, die vielfach durch Fehlhaltungen und Fehlstellungen der Füße oder des Beckens ausgelöst werden. Als dritte Säule erstellt Thiemo Ackermann als Sachverständiger Gutachten und stellungnahmen für Krankenkassen, Richter, den medizinischen Dienst oder auch Privatpersonen. Zum Beispiel, wenn Einlagen falsch angepasst wurden und Schaden anrichten statt zu helfen. Darüber hinaus betreibt Thiemo Ackermann als Heilpraktiker beschränkt auf den Fachbereich der Podologie eine Praxis für Fußgesundheit. Nach seiner Lebensphilisophie muss man Thiemo Ackermann erst gar nicht fragen. Für ihn zählt selbstredend das Motto seiner Vorfahren: »...denk‘ daran, geht’s um Füße: Ackermann.«

Ackermann Orthopädie

Ecke Südstr. 142 / Ludwig-Pfau-Str. 19, 74074 Heilbronn

Fon: 07131 85343

www.ackermann.hn