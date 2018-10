× Erweitern Foto: brc Praxis im Schloss

Sollte man bei Kopf- und Rückenschmerzen zum Zahnarzt gehen? Ja, denn möglicherweise ist ein falscher Biss die Ursache.

Viele Erwachsene leiden an unterschiedlichen Schmerzsymptomen im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich, aber auch an Kopfschmerzen oder Schmerzen, die über den Bereich des Kopfes hinausgehen und deren Ursache sie zunächst nicht mit ihrem Kauorgan in Verbindung bringen würden, z.B. Nackenverspannungen, Rückenleiden, Schulterschmerzen oder Hüftprobleme. Die wenigsten Betroffenen kommen bisher aber auf die Idee ihren Zahnarzt anzusprechen. Die Ursache vieler, auch chronischer Schmerzsymptome, ist eine Störung des Zusammenspiels des Ober-und Unterkiefers und der Kaumuskulatur. Verspannungen der Kaumuskulatur können sich leicht über Hals-und Lendenwirbelsäule bis in den Beckenbereich fortsetzen. Auffällige Symptome sind Kiefergelenkschmerzen, Gelenkknacken, Muskelschmerzen oder eine Schädigung des Zahnhalteapparates. Die Weiterleitung der Schmerzsignale in das Nervensystem kann letztlich zu neurophysiologischen Reaktionen und damit zu chronischen Schmerzen führen.

Ausgelöst werden diese Kaufunktionsstörungen – das Krankheitsbild wird vom Fachmann als CMD (Cranio-Mandibuläre Dysfunktion) bezeichnet – dadurch, dass die Bissflächen nicht perfekt aufeinander passen, z.B. durch Zahnfehlstellungen, Zahnextraktionen, fehlerhaften Zahnersatz, Zahnspangen oder Verletzungen. Die Zahnärzte der Praxis im Schloss machen eine umfangreiche CMD Untersuchung. Mit einer Bissanalyse überprüfen sie den Biss anhand von Kiefermodellen. Die Kiefergelenke werden durch eine computergestützte dreidimensionale Bewegungsanalyse vermessen. Die digitalen Daten werden dem mit modernster Technik ausgestatteten Praxislabor übermittelt und hier wird eine passgenaue, sehr stabile Schiene cadcamtechnisch gefräst. Diese Bisskorrekturschiene gleicht den Bissfehler aus und führt so zu einer Entlastung.

