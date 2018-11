Sauna Erlebniswoche im Fildorado

× Erweitern Foldorado Bei Ausdruck der Grafik können Sie mit der "2 FÜR 1" Marke die darin Beschriebenen AngeboTe nutzen:

Wo findet man das schon unter einem Dach: eine top 5-Sterne Saunalandschaft, kombiniert mit einem Erlebnisbad, das keine Wünsche offen lässt? Im Fildorado Filderstadt ist man immer an der richtigen Adresse, ganz gleich, ob man Spaß im Wasser oder Ruhe und Erholung im Wellness/SPA-Bereich sucht.

Vom 10. bis 18. November gibt‘s im rund 6.000 Quadratmeter umfassenden Filderstädter Wellness-Tempel eine neue Ausgabe der beliebten »Sauna Erlebnis Woche«, die dieses Mal unter dem Motto »Tea Time« steht. Auf dem Programm sind passende Spezial-Aufgüsse wie »Harry Potter« und »Rolling Stone«, Duft-, Gong- und Klangzeremonien, Traumreisen, Rasul-Anwendungen und vieles mehr. Feine Nasen dürfen die Duftrichtungen »Rose« oder »Spicy Orange«, »Englische Minze« oder auch »Sherry« erschnuppern. Dass Großbritannien so viel mehr ist als Queen, Union Jack und Fish & Chips, erfahren die Gäste im Fildorado und entdecken das Land ganz neu. Dazu passt auch ein großes Gewinnspiel, bei dem eine Wochenendfahrt im beliebten englischen Autoklassiker, dem Mini Cooper, inklusive Tankfüllung verlost wird! Die Gewinnspielbox wird während der Erlebniswoche im Saunabereich aufgestellt sein. Höhepunkt der Sauna Woche ist die Lange Sauna Nacht »Oh so British!« am Samstag, den 17. November, mit der Live-Band »A Cup of-T«, einem Dudelsackspieler in Tracht, den Show-Aufgüssen »Dinner for one«, echt britischen Gastro-Angeboten, »After Eight«- oder »Prince Charming«-Massage-Special und und und! Schwitzen und Schwimmen (nicht textilfrei) können die Gäste – ganz stilecht – an diesem Abend bis nach der Geisterstunde!

Grundsätzlich kostenlos für Saunagäste sind die ganzjährig im Programm befindlichen Wohlfühlzeremonien »Sauna der Sinne« und »Japanische Gong-Zeremonie« sowie die Entspannungs-Zeremonien »Aufgenuss« und »Natur pur«. Die Wellness-Tage »Balance« und »Atempause« für alle, die einen Tag Urlaub vom Alltag oder ein Geschenk für diverse Anlässe suchen, sind auch als Gutschein im Webshop erhältlich. Das Team vom »Massagewerk« im Fildorado hat zudem neue Massage-Arrangements sowie die Bonuskarten »Massage« und »Kosmetik« in sein Programm aufgenommen