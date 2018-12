Stress lass nach: Wellness für Körper und Seele

× Erweitern Relax

Bildrechte: Flickr Sit & Relax Janne Räkköläinen CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

In der heutigen Zeit sind wir fast immer im Stress: Ob auf dem Weg zur Arbeit, zu Terminen oder auf dem Heimweg, um die Kinder rechtzeitig abzuholen - nur selten bleibt richtig Zeit zum Durchatmen. Doch zu viel Stress kann schlimmstenfalls krank machen, sodass es umso wichtiger ist, sich ab und an eine Auszeit zu gönnen. Wie die aussehen könnte? Wir haben einige Tipps zusammengefasst, die einen teuren Spa-Besuch überflüssig werden lassen.

Um ein wenig für Entspannung zu sorgen, bedarf es manchmal gar nicht viel. Schon ein leckeres Essen, ein Stück von der Lieblingsschokolade oder frisch aufgeschnittenes Obst können für einen kurzen Wellness-Moment im Alltag sorgen - sofern man die Mahlzeit bewusst genießt. Entsprechend sollte man sich die Zeit nehmen, sich beim Essen hinzusetzen und Bissen für Bissen bewusst zu schmecken. Manche Menschen schwören sogar darauf, die verschiedenen Aromen intensiver wahrzunehmen, wenn sie dabei die Augen schließen.

Übrigens: Mit bestimmten Lebensmitteln wie Schokolade oder Mangos lässt sich auch schlechte Laune schneller vertreiben. Das enthaltene Tryptophan wird im Körper zu Serotonin umgewandelt, was depressiven Stimmungen entgegenwirken kann.

Duftende Badezusätze, warmes Wasser, entspannende Musik - nach einem stressigen Arbeitstag kann ein ausgiebiges Bad wahre Wunder bewirken. Damit es auch wirklich entspannend wirkt, sollte man jedoch darauf achten, dass das Wasser nicht wärmer als 36 Grad ist. Zusätzlich können ätherische Öle dabei helfen, den Körper zu entspannen. Sie regen die Hormonausschüttung an und wirken je nach Sorte entspannend, vitalisierend oder beruhigend.

Wer einem heißen Bad nichts abgewinnen kann, der kann einen ähnlichen Entspannungseffekt mit einer warmen Dusche erzeugen. Besonders empfehlenswert sind Duschen mit Wellness- oder sogenannten Regenwald-Effekt-Brausen, die das Wasser besonders sanft über den Körper perlen lassen. Wer in seiner Duschkabine keinen Platz dafür hat, kann diese dank verschiedenster Einbau-Varianten unkompliziert vergrößern. So lässt sich aus dem Bad schnell eine ganze Wellness-Oase zaubern, in der man seinen Feierabend gerne verbringt.

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die Entspannung schenken. So finden es beispielsweise viele Menschen Kerzenlicht entspannend oder ein Glas Wein zu trinken. Auch ein flauschiger Bademantel, vorgewärmte Socken oder eine heiße Tasse Schokolade können dabei helfen, der Seele für einen Moment Ruhe zu gönnen.