Stuttgarter Mineralwasser-Schatz

× Erweitern Fotos: Stuttgarter Bäder Leuze Das Leuze Mineralbad

Abwechslungsreiches und gesundes Baden und Saunieren mitten in Stuttgart? Selbstverständlich. Badegäste können im LEUZE Mineralbad und im MineralBad Cannstatt wohltuend entspannende Stunden genießen. Schwimmen und Bewegen in Stuttgarts Mineral- und Quellenschatz beruhigt und wirkt sich positiv auf das gesamte Körperempfinden aus. Das Mineralwasser regt das Herz-Kreislaufsystem an, feinste Wasserkristalle ermöglichen es der Haut, sich in der Tiefe zu regenerieren.

Im LEUZE Mineralbad stehen insgesamt neun Mineralbecken mit knapp 1.800 Quadratmetern Wasserfläche bereit. Zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle speisen Schwimm- und Abkühlbecken. Das reichhaltige Mineral- und Heilwasserangebot sprudelt naturkühl mit 20 °C in der Kaltbadehalle und in einem der Außenbecken. Für alle, die es wohlig warm mögen, wird das Mineralwasser in den anderen Becken auf Temperaturen von 24, 30, 34 und 36 °C erwärmt. Die schön angelegte Sauna-Landschaft mit unterschiedlich temperierten Dampf- und Saunaräumen ist eine echte Perle für Wellness und Gesundheit. Ein hohes Maß an Ruhe und Erholung garantiert die großzügige Winzer-Sauna. Mit Blick auf den Neckar gelingt es mühelos, dem Alltag auf den bequemen SPA-Wasserbetten für ein paar Stunden zu entfliehen.

× Erweitern Fotos: Stuttgarter Bäder MineralBad Cannstatt MineralBad Cannstatt

Wellness für Körper und Seele. Hierzu lädt das MineralBad Cannstatt ein. Es verfügt über fünf unterschiedliche Heil- und Mineralquellen. Wer beim Mineralwasserschwimmen gesundheitsfördernd entspannen will, findet eine großzügig angelegte Badelandschaft mit zwei 30 °C warmen Schwimmbecken mit Stuttgarts einziger Thermalsole, die auch 36 °C warm in den Whirlpools und im Sitz- und Liegebecken sprudelt. Ein weiteres Schwimmbecken ist mit 18 °C naturkühlem, stark kohlensäurehaltigem Heilwasser gefüllt.

× Erweitern MineralBad Cannstatt

Schön verwöhnt fühlen sich die Schwitzbadfreunde in der Saunalandschaft. Ganz besonders wohltuend wirkt sich das sanfte Baderitual des russisch-römischen Dampfbadens auf die Gesundheit aus. Der Aufenthalt in drei verschieden heißen und feuchten Räumen sowie das jeweilige Abkühlen nach jeder Stufe lassen die Körpertemperatur kurzzeitig ansteigen und sorgen so für intensives Schwitzen bei maximaler Entspannung. Die Soledusche im Dampfbad unterstützt vor allem die Gesunderhaltung der Atemwege, steigert Vitalität, Leistungskraft und Wohlbefinden und stärkt so das gesamte Immunsystem.

× Erweitern MineralBad Cannstatt MineralBad Cannstatt

DAS LEUZE Mineralbad

Am Leuzebad 2-6, 70190 Stuttgart

Fon: 0711-216-99700

MineralBad Cannstatt

Sulzerrainstraße 2, 70372 Stuttgart,

Fon 0711 216-66270

www.stuttgart.de/baeder