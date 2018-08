Umzug in den Klinik-Neubau

× Erweitern Foto: DIAK DIAK Neubau

2012 machte die Landesregierung den Weg frei für den Neubau in zwei Bauabschnitten des Diaks in Schwäbisch Hall. Die symbolische Schlüsselübergabe der Architektin Katja Schwarzlmüller an den Diakchef Michael Kilb war im Juni 2018. Knapp zwei Wochen später wurde das neue Haus des ersten Bauabschnittes in Betrieb genommen. Damit wurde das erste wichtige Etappenziel nach knapp drei Jahren Bauzeit realisiert.

Im Neubau stehen auf vier Stockwerken gut ausgestattete Zimmer mit Badbereich und einem umfassenden Verpflegungsangebot zur Verfügung. Bei voller Belegung können hier 336 erwachsene Patienten betreut werden. Zusammen mit der 2014 eröffneten neuen Klinik für Kinder und Jugendliche, mit 58 Plätzen, können jetzt insgesamt 392 große und kleine Patienten in neuen Gebäuden versorgt werden. Im Hochhaus bleiben vorerst der Kreißsaal, die Frauenklinik sowie die Urologische Klinik und die Hals-Nasen-Ohrenklinik. Bis auf den Kreißsaal ziehen diese Kliniken bereits im Herbst in die Räume der bisherigen Wahlleistungsstationen im 4. Stock des Hochhauses. »Die größten Nutznießer des Neubaus sind natürlich unsere Patienten«, erklärt Michael Kilb, Geschäftsführer des Diakonie-Klinikums. »Und natürlich auch die Pflegekräfte«, ergänzt Pflegedirektorin Dorothea Lehmann.

Die Arbeit des Vorbereitungsteams war enorm: Einkauf, Logistik, Hauswirtschaft, Medizin- und Informationstechnik, Pflegedienstleitung und die Abteilung Bau und Technik hatten den Umzug wochenlang intensiv und in enger Absprache vorbereitet. »Dieses Team wird auch in den kommenden Monaten noch eng bei der Optimierung der Abläufe zusammenarbeiten«, ist sich der Kaufmännische Direktor Dr. Peter Haun sicher. Der Bezug des ersten Bauabschnittes ist kein Abschluss, sondern Ausgangspunkt für Weiterentwicklung. Die Planung und Umsetzung des zweiten Bauabschnittes ist die notwendige Fortsetzung. Dabei ist natürlich auch der Kostenfaktor ein wichtiger Punkt. Diakchef Kilb gab das Ziel vor, unter 90 Millionen Euro zu bleiben.

Am Samstag, den 15. September, lädt das Diak zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Bürger können sich von 11 bis 18 Uhselbst ein Bild selbst ein Bild von den neuen Untersuchungsräumen und den Patientenzimmern machen und die neue Kapelle besichtigen. Die Besucher erwartet ein Mix aus Information und Unterhaltung mit medizinischen Vorträgen, Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten beim Diak und zahlreichen Mitmachaktionen.