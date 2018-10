Verwöhnzeit verschenken

× Erweitern Foto: Solymar Therme Solymar

Die Solymar Therme in Bad Mergentheim ist besonders im Winter ein Sehnsuchtsort. Wer in das 33 bis 37 Grad warme Sole-Mineral- Wasser des Vital- und Solebads eintaucht, gönnt sich eine einzigartige Auszeit.

Die mit vier Wellnessstars ausgezeichnete Therme bietet – neben dem Sport- und Familienbad mit 25-Meter-Becken, Drei-Meter- Turm, Riesenrutschen und Eltern-Kinderbereich – im Vital- und Solebad Erholung in unterschiedlichen Pools. An einer Vielzahl an Wasserattraktionen streicheln und massieren sanfte Wasserstrahlen die Entspannung Suchenden. Im Mineralaußenbecken lassen sich Badende bei Minusgraden und Schneegestöber mit Blick in den Winterhimmel treiben.

Wer es in Winter noch heißer mag, kann in der Premium Sauna schwitzen. Die Solymar Therme empfängt Saunabader in einer großzügigen Saunalandschaft mit Innen- und Außensaunen, darunter einem Dampfbad und einer Himalaya Salzsauna. In der rustikalen Holzhausaußensauna zelebrieren Saunameister den Wenik-Aufguss. Beim anschließenden Spaziergang durch den verschneiten Saunagarten eröffnet sich den Gästen der Blick auf das winterliche Taubertal. Im Warmen verwöhnt die Saunabar mit winterlichen Köstlichkeiten à la Carte. Wer seine Liebsten an Weihnachten mit einer Auszeit, mit Erholung für Körper, Geist und Seele überraschen möchte, könnte einen Wellness Tag in der Wohlfühltherme unter den Christbaum legen. Beliebt bei Weihnachtsmännern und -frauen sind Gutscheine für Thermen- und Saunatage mit kleinen Extras. Wer sich für einen Premium oder Platin Tag entscheidet, verschenkt zusätzlich eine entspannende Massage und als Zugabe ganz persönlicher Zuwendung.

Solymar Therme

Erlenbachweg 3, 97980 Bad Mergentheim

Fon: 07931-481 300, www.solymar-therme.de