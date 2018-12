Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe - Ruhe und Genuss

× Erweitern Friedrichsruhe Ruheraum Ruheraum

Das luxuriöse 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe ist ein Ort der Ruhe und des Genusses. Das idyllische Anwesen, das zu den schönsten Hideaways Deutschlands zählt, liegt im herrlichen Hohenloher Land. Es ist umgeben von einer 4.400 m² großen Parklandschaft, die zum Spazieren und Abschalten einlädt.

Das Resort bietet insgesamt 66 stilvolle Zimmer und Suiten in fünf verschiedenen Gebäuden. Im historischen Jagdschloss, Haupthaus, Spa-Haus, Torhaus und im Gartenhaus ist für jeden Geschmack das Passende dabei – ob englischer Landhausstil, fürstliche Eleganz oder klassische Moderne.

Im Jahre 2008 wurde die Spa-Welt neu eröffnet und bis heute mehrfach ausgezeichnet. Das Spa steht den Gästen des Hauses kostenfrei zur Verfügung. Hier gibt es auf 4.400 m² alles, was sowohl dem Körper als auch der Seele gut tut.

× Erweitern Friedrichsruhe Außenpool Aussenpool

Mit 13 Behandlungsräumen, privater Spa-Suite, Innen- und Außenpool, einer vielfältigen 400 m² großen Saunalandschaft aus dem Hause KLAFS und einem voll ausgestatteten Hightech Fitnesscenter inklusive Sportkursen mit Personal Trainer wird alles geboten, was für einen entspannten Urlaub nötig ist. Für die Gäste aus der Region, bietet das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe auch Tageseintritte in die Spa- und Wellnesswelt an. Mit den speziellen DaySpa Angeboten wird der Tag zu einem erholsamen Kurzurlaub. Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe hat im renommierten Relax Guide 2019 bereits zum 9. Mal in Folge die Höchstnote von 4 Lilien und 20 Punkten erhalten. Aktive Entspannung ermöglicht die nur 100 Meter entfernte 27-Loch- Anlage des Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe.

× Erweitern Friedrichsruhe Becken

Kulinarisch bietet das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Auswahl und Exklusivität: die vier verschiedenen Restaurants, geleitet von Küchenchef und Sternekoch Boris Rommel, laden zum Schlemmen ein. Im Gourmet-Restaurant Le Cerf (2 Michelin Sterne) werden Feinschmecker aus aller Welt mit exquisiter Haute Cuisine begeistert. In der gemütlichen Jägerstube werden regionale Klassiker in veredelter Version serviert. Das Spa-Bistro bietet leichte Wellness-Gerichte und in der urigen »Waldschänke« stehen schwäbische Spezialitäten auf der Karte.

× Erweitern Foto: Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe Le Cerf Friedrichsruhe Le Cerf

Auf der Website des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe kann man Gutscheine online erwerben und diese direkt zu Hause ausdrucken. Egal ob man zu Weihnachten gemeinsame Zeit und kulinarische Genussmomente verschenken oder die Vorweihnachtszeit mit einem Adventskonzert mit Marc Marshall genießen möchte – hier ist für jeden etwas dabei.

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Kärcherstraße 11, 74639 Zweiflingen

schlosshotel-friedrichsruhe.de