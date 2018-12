Weg von der Zigarette

× Erweitern Foto: Fotolia Wintermeier Fotolia

Schluss mit den Angriffen auf die Gesundheit. Kein schlechter Geruch mehr. Vorbei das lästige Rumstehen in der Kälte: Es gibt viele Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören – Arne Wintermeier kennt sie alle. Und er weiß, wie man das tatsächlich schafft. In seiner Naturheilpraxis hilft er Rauchern zu Nicht- Rauchern zu werden – und es zu bleiben.

»Ich habe mir vorher nicht vorstellen können, dass ich es schaffe«, lautet einer der Sätze, die Arne Wintermeier oft hört. Es sei faszinierend zu sehen, wie die Menschen aufblühen, wenn sie ihre Sucht beendet haben, sagt Arne Wintermeier. Laut einer Studie des Robert-Koch Instituts raucht in Deutschland jeder Dritte. Viele dieser Raucher haben bereits mehrfach versucht, das Rauchen aufzugeben. Allerdings unterschätzen sie oft das Ausmaß ihrer psychischen und physischen Abhängigkeit. Nikotin verschaffe zwar kurzfristig ein Gefühl der Entspannung, weiß Arne Wintermeier. »Langfristig vernebelt dieses Nervengift allerdings die Sinne.« Reine Willenskraft reicht für das Abgewöhnen deshalb nur selten aus.

Sehr viel erfolgsversprechender und weniger frustrierend verläuft das Abgewöhnen mit der professionellen Betreuung und Begleitung in der Naturheilpraxis Wintermeier. Acht von zehn Patienten schaffen es, mit dem Rauchen dauerhaft Schluss zu machen. Diese Erhebung bezieht sich auf einen Zeitraum von sechs Monaten nach der Therapie. »Ohne den Willen des Rauchers zum Nicht- Raucher zu werden, geht es natürlich auch in meiner Therapie nicht«, sagt Arne Wintermeier. Entscheidend aber ist: Der Klient begibt sich nicht alleine auf den Weg der Entwöhnung. Wichtig, erklärt der Therapeut, ist, den Grund für das Rauchen herauszufinden. »Wer weiß, warum er etwas tut, kann leichter aufhören, etwas zu tun, das er nicht mehr möchte.« In den Therapiegesprächen wird deshalb die Ursache für die schlechte Angewohnheit ergründet. In jeder Sprechstunde erfolgt die Behandlung mit Akupunktur. Natürlich, weiß der Therapeut, dass es auch bei einer professionellen Entwöhnung zu Entzugserscheinungen kommen kann. Neue Nicht-Raucher seien oft gereizt oder depressiv, da der Körper kein Nikotin mehr bekommt, das Entspannung vorgaukle. Für solche »schwachen Momente«, gibt es in der Therapie auch medikamentöse und energetische Unterstützung. »Der Weg ist nicht immer leicht, lohnt sich aber absolut«, sagt Arne Wintermeier mit Blick auf seine entwöhnten Klienten.

Eine Rauchersprechstunde in der Naturheilpraxis Wintermeier kostet 75 Euro. Für eine erfolgreiche Therapie folgen noch zwei kürzere Sprechstunden zu jeweils 33 Euro. Im Schnitt kostet eine Raucherentwöhnung in der Naturheilpraxis Wintermeier 150 Euro. Eine überschaubare Summe, wenn man sie mit den regelmäßigen Kosten für Zigaretten in Relation setzt, sagt Wintermeier. Denn Geld zu sparen, weiß der Therapeut, ist auch einer der Gründe, warum viele Raucher endlich Nicht-Raucher werden wollen.

Naturheilpraxis Arne Wintermeier

Akademiehof 2-4, 71638 Ludwigsburg, Fon: 07141-6893892

www.wintermeier.com