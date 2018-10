Werde Stammzellenspender

Der 58 jährige Werner aus Miedelsbach leidet unter MDS, einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Systems. Mit dieser Diagnose ist eine Stammzellenspende seine einzige Überlebenschance. Da dieses Schicksal auch viele andere trifft, organisieren Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS eine Aktion zur GEwinnung neuer Stammzellenspender. Werdet helden, kommt vorbei und lasst euch registrieren. Die Registrierungsaktion findet am Sonntag, den 4.November von 13 bis 17 Uhr in der Tannenbachhalle in Mideelsbach statt.

