Zahnärztliche Tageskliniken Dr. Eichenseer eröffnen in Esslinger Innenstadt

Mitten in der Esslinger Innenstadt eröffnet am 31. August der mittlerweile 13. Standort der Zahnärzt-lichen Tageskliniken Dr. Eichenseer. In der Milchstraße 2 stehen dann insgesamt acht moderne Behandlungsräume auf rund 260 Quadrat-metern zur Verfügung.

Das zu Beginn 14-köpfige Team aus Zahnärzten und Zahnmedizinischen Fachangestellten bietet Patienten ein umfangreiches zahnmedizinisches Leistungsspektrum – von der professionellen Zahnreinigung über Zahnfüllungen und digitalem DVT-Röntgen bis hin zur Implantologie sowie Kiefer- und Zahnchirurgie. Die Klinikgruppe bietet somit alle Leistungen unter einem Dach und legt dabei Wert auf einen ganzheitlichen Behandlungsansatz zu fairen Preisen. DazuPatrick Saasen, Geschäftsführer des Klinikverbunds: »Wir begegnen unseren Patienten auf Augenhöhe und möchten den individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden – ob Angstpatient oder terminlich eingeschränkt.« Um diesem Ansatz gerecht zu werden, ist die Zahnärztliche Tagesklinik wochentags von sieben bis 21 Uhr und samstags von acht bis 18 Uhr geöffnet.

Die in ganz Süddeutschland mit mittlerweile 13 Niederlassungen verbreitete Klinikgruppe verfügt über eine zentrale Organisationsstruktur. Aus diesem Grund bietet diese hochwertige Zahnmedizin zu transparenten Preisen. So erhalten auch gesetzlich ver-sicherte Patienten ästhetische Kunststoff-füllungen ohne Zuzahlung oder Implantate zum besten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Standard-Inventar der ZTK zählen Intraoralscanner, mit dem Ärzte digitale Abdrücke anfertigen – das unangenehme Verfahren mit Abformmaterial im Mund gehört bei den ZTK der Vergangenheit an. Darüber hinaus kommen neben strahlungsarmen Röntgengeräten auch digitale Volumentomografen zum Einsatz. Damit erhalten Zahnärzte, Oralchirurgen oder Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 3D-Darstellungen der Knochenbereiche. Mit diesen lassen sich Implantat-Positionen und Risiken von Opera-tionen besser einschätzen. Wann immer möglich, werden diese minimalinvasiv und somit deutlich schonender ausgeführt. Auch bei den benutzten Materialien setzt Patrick Saasen auf Qualität: Patienten erhalten nur Markenimplantate – und auf diese geben die Kliniken sogar eine vierjährige Gewährleistung.