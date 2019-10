Mit Spaß in die kalte Jahreszeit – Neue Angebote im Heilbronner Freizeit- und Solebad Soleo

In der Herbst-Wintersaison gibt es im Sole- und Freizeitbad Soleo Heilbronn eine Vielzahl neuer, interessanter Angebote! Für alle Besuchergruppen ist einiges geboten:

Die Kleinsten dürfen jetzt saunieren!

Fotolia Baby

Am 11.11.19, 25.11.19, 09.12.19 und 23.12.19 jeweils von 10.00 - 12.30 Uhr findet die neue Soleo Babysauna statt. Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 8 Babys beschränkt und eine Anmeldung ist erforderlich. Geeignet ist der Kurs für Babys im Alter zwischen 4 und 12 Monaten, die bereits die U4 Untersuchung hinter sich haben.

Schwimmen wie eine Meerjungfrau

Fotolia

...heißt es ab Oktober jeden 2. Sonntag im Monat. Von 14:00 bis 17:00 Uhr finden jeweils zwei Kurse statt. Die bunten Meerjungfrau-Flossen gibt es natürlich vor Ort. Gute Schwimmfähigkeit ist für die Teilnahme am Kurs erforderlich, dann steht dem Traum vom Meerjungfrau-Sein nichts mehr im Weg. Angemeldet werden können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren.

Wie sauniert man eigentlich richtig?

Diese Frage wird im Kurs „Sauna für Einsteiger - Einführungskurse in das richtige Saunieren!“ beantwortet. Unter fachkundiger Anleitung gibt es Infos rund um die Wirkung der Sauna, Grundregeln und den Ablauf verbunden mit dem richtigen Zeitpunkt für eine Massage. Die Termine sind jeweils am Mo., 18.11.19, 18.00 - 20.00 Uhr und Sa., 30.11.19, 10.00 - 12.00 Uhr. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Schwitzhüttenzeremonie für erfahrene Saunagänger

iStock

Für kundige Saunagänger gibt es ein ganz besonderes Highlight! Sie können sich in der authentischen Schwitzhüttenzeremonie in der eigens gebauten Hütte auf eine spirituelle Reise der Reinigung von Körper, Geist und Seele durch Beifuß-Räucherung, Trommeln, Meditation und Hitze begeben und gemeinsam die Reinigungsriten unserer Ahnen kennenlernen! An 31.10.19 findet das Ritual zu folgenden Uhrzeiten statt: 17.00, 19.30 & 22.00 Uhr. Die Dauer pro Ritual beträgt ca. 2 Std. und es können max. 15 Pers. pro Ritual teilnehmen.

Die Anmeldung zu den neuen Angeboten kann telefonisch oder per Mail im Soleo durchgeführt werden.