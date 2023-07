„Wandern“ in und um Eberbach

Wer am Neckarsteig die Flanken des Flusslaufs erwandert, auf sonnigen Felsen und alten Burggemäuern ruht, durch weite Wälder und offene Wiesen streift und dem verschlungenen Strom beim Fließen zusieht, der kann einen großartigen Natur- und Kulturraum erkunden – und gleichwohl sich selbst entdecken. Wer tiefer eindringt in dieses Flusstal, wer sich auf das Staunen über all seine sehenswerten Schätze einlässt und dem sinnlichen Gehgenuss hingibt, der wird etwas von jenem wiederfinden, was vielen verloren geht: der innere Fluss.

Die Broschüren „Neckarsteig“, „Schöne Aussichten“ sowie „Wandern“ mit Wandervorschlägen rund um Eberbach enthalten eine Auswahl von Routen von leicht bis anspruchsvoll. Bilder, Hinweise und detaillierte Beschreibungen machen diese Prospekte zu einem willkommenen Begleiter für alle Wanderer und Spaziergänger!

Lassen Sie sich umgarnen von der Schönheit des Neckartals und entdecken Sie schöne Wege und Aussichten in und um Eberbach.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Eröffnungswanderung zum zehnjährigen Jubiläum des Neckarsteigs.

Erhältlich sind die Wander- und Schöne Aussichten-Broschüren in der Tourist-Information Eberbach,

Leopoldsplatz 1,69412 Eberbach,Tel. 06271-87242 oder E-Mail: tourismus@eberbach.de