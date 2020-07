Abenteuerlust in Stuttgart

Die Auswirkungen der Coronakrise sind noch spürbar. Gleichzeitig wächst aber auch die Sehnsucht nach ein bisschen Normalität und die Lust, auf Entdeckungstour durch die Region Stuttgart zu gehen, steigt. Ganz nach dem Motto »Nah! statt fern« finden sich auf der neuen Themenwebsite www.stuttgart-tourist.de/nah-statt-fern zahlreiche Tipps für Ausflugsziele, Kulturhighlights und Outdoorerlebnisse.

Lust auf Natur? Die Auswahl an Rad- und Wanderwegen in der Region Stuttgart ist nahezu unbegrenzt. Rund um den Albtrauf laden beispielsweise die Prädikatswanderwege »hochgehberge« zu ausgedehnten Wanderungen ein. Sehnsucht nach Kultur? Egal ob große Museen oder kleine Galerien – in der Region Stuttgart muss sich keiner entscheiden. Im Freilandmuseum Wackershofen erhalten die Besucher Einblicke in die Zeit der Vorfahren oder tauchen im Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar in die deutsche Literatur ein. Wild auf Erlebnisse? Wagemutige können im Kletterwald in Schwäbisch Gmünd ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und im Wildparadies Tripsdrill den Fährten wilder Tiere folgen. Appetit auf Genuss? Lokale Spezialitäten und schwäbische Köstlichkeiten können die Gäste in der ganzen Region Stuttgart genießen. Sei es bei einem schönen Picknick oder in den zahlreichen Biergärten, die in den Sommermonaten ins Freie locken. Neugierig auf Großstadtdschungel? Mit den vielen Sehenswürdigkeiten – vom Schlossplatz bis zur Grabkapelle –, den typischen Aussichtspunkten und den grünen Oasen, ist Stuttgart das perfekte Tagesausflugsziel.

Übrigens: Über den implementierten Freizeitplaner kann man sich sein Angebot ganz individuell aus den vorhandenen Rubriken zusammenstellen. Tools wie Standortbestimmung und Zeitbudget helfen dabei, die Vorschläge gezielt auszuspielen und auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

