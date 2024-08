Alt-Eberbach vor 100 Jahren: Geohistorischer Rundgang außerhalb der Altstadt (15. September)

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet am Sonntag, den 15.09.2024 einen GEOhistorischen Rundgang an. Beginn ist um 14:00 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus in Eberbach. Die Tour dauert ca. 2 Stunden.

Bei einem Rundgang lernen die Teilnehmer Eberbach im 19. und 20. Jahrhundert kennen.

Alte Stiche, Lithografien und Fotografien zeigen die acht Stadttürme und Stadttore, das Keitland, die Kastanienallee, die Kurgärten, die Bleiche und vieles mehr. Diese stadtgeografischen Punkte werden auf dem Rundgang mit Exkursionsleiter Dr. Bernd Strey erkundet und erläutert.

Der gemütliche Spaziergang entlang des Zwingers und des Neckars weckt Erinnerungen bei älteren Bürgerinnen und Bürgern und ist interessant für alle Altersgruppen. Lassen Sie sich begeistern von den Geschichten und Anekdoten aus Eberbach.

Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de