Auszeit vom Alltag im Herzen Stuttgarts: Das LEUZE

Abwechslungsreiches und gesundes Baden und Saunieren mitten in der Großstadt? In Stuttgart ist das möglich: Badegäste können es sich im LEUZE gut gehen lassen und ihren Körper mit den Heilkräften des reinen Mineralwassers verwöhnen.

Im LEUZE werden zum Schwimmen und Saunieren zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle genutzt. Für ein erlebnisreiches und fröhliches Freizeiterlebnis stehen in der Erlebnis-Therme insgesamt vierzehn Schwimm- und Badebecken mit knapp 1.800 Quadratmetern Wasserfläche bereit. Das reichhaltige Mineral- und Heilwasserangebot, das in Temperaturstufen von 20 °C bis 36 °C naturkühl oder wohlig warm in den Becken sprudelt, macht den Badespaß im LEUZE zum kurzweiligen Zeitvertreib. Attraktive Wasserspiele vom Wasserfall bis zum Strömungskanal, eine Mineralwasser-Kneippanlage, attraktive Sport- und Spielplätze, LEUZE-Restaurant mit Sommergaststätte und Saunabistro sind idealer Hintergrund für abwechslungsreiche Badestunden mit Fitness-Effekt im Herzen Stuttgarts.

Die großzügige Sauna-Landschaft im LEUZE auf 3.300 Quadratmetern mit unterschiedlich temperierten Dampf- und Saunaräumen, komfortablem Abkühlbecken und Freiluftterrassen ist eine echte Perle für die Gesundheit und bietet allen Saunabegeisterten viel Abwechslung.

Das Leuze

Am Leuzebad 2-6 · 70190 Stuttgart · Öffnungszeiten, Eintrittspreise & Kontakt: www.stuttgarterbaeder.de/leuze

Das LEUZE ist mit der S-Bahn Linie S1, S2 und S3 bis Haltestelle Bahnhof Bad Cannstatt sowie der Stadtbahn Linie U1, U2 bis Haltestelle Mercedesstraße, U14 bis Haltestelle Mineralbäder und U19 bis Haltestelle Wilhelmsplatz zu erreichen