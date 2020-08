Sommer in Bad Mergentheim: Besondere Momente

Bad Mergentheim hat die besonderen Momente für eine entspannte Sommer-Auszeit. In einer Atmosphäre von Achtsamkeit und Lebensfreude gibt es viel zu erleben. Das Veranstaltungsprogramm ist trotz Corona-Beschränkungen vielfältig.

Ob ausgedehnte Touren auf Rad-Wegen der Spitzenklasse, das Wandern mit herrlichen Panorama-Blicken, Kanufahren auf der Tauber oder das unvergessliche Abenteuer in einem der artenreichsten Wildparke Europas: Hier schlägt das Herz höher. Im sonnenverwöhnten Bad Mergentheim zieht es früher oder später jeden nach draußen. Dazu das Flair einer geschichtsträchtigen Altstadt, in der zahlreiche Cafés oder schmucke Plätze zum Verweilen einladen.

Zusätzlich gibt es eine große Zahl an verschiedenen Kulturangeboten, etwa die Sonderausstellung »Rom lebt! Mit dem Handy in die Römerzeit«, die im Residenzschloss zu bestaunen ist, oder die Uli-Stein-Ausstellung im Kulturforum bei freiem Eintritt.

Im Sommer gibt es ab 17. August zudem ein großes »Waldkino« im Wildpark. Neben Kinofilmen aller Genres warten auch Erfrischungen sowie Blockbuster-Leckereien frisch vom Smoker auf die Besucher. Internationale Kulinarik bietet das Streetfood Festival vom 31. Juli bis 2. August auf dem Volksfestplatz. Kulinarische Gaumenfreuden aus aller Welt lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Pulled Pork, Pastrami, Veggie-Burger und Vegan Food - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Darüber hinaus macht Bad Mergentheim Einheimischen wie Besuchern ein ganz besonderes Angebot: Unter dem Motto »FREI * LUFT * KULTUR * 2020« ist ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm entstanden, das Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst berücksichtigt. Die Kurverwaltung hat sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Neustart vorbereitet. Das übergeordnete Logo mit den drei Schlagworten wurde bewusst gewählt. »Frei«: analog zum aktuell in der Bevölkerung verspürten Drang nach Bewegungsfreiheit, »Luft«: Doppeldeutig zum einen, weil es sich um Open-Air-Veranstaltungen handelt, zum anderen aber auch, den Corona-Vorschriften geschuldet, das luftige Arrangement der Sitzplätze widerspiegelt und schlussendlich »Kultur«, die die Offenheit und Aufgeschlossenheit für alle Themen versinnbildlicht.

Die Kurverwaltung plant im Zeitraum vom 14. August bis 13. September jeweils an den Wochenenden Veranstaltungen im Klanggarten im Kurpark. Jeweils 120 Personen können zu diesen Events eingelassen werden.

Die Gäste können sich auf ein vielversprechendes Programm freuen. Beispielsweise werden am 14. August die »Alligators of Swing« mit ihrem Sound von Swing, Blues und Boogie Woogie im Klanggarten einheizen. Am darauffolgenden Tag dürfen sich die Konzertbesucher auf Lieder von Reinhard Mey freuen, gespielt vom Liedermacher Stefan Eichner.

Weitere Highlights in dieser Veranstaltungsreihe sind beispielsweise das Leonard Cohen Project am 22. August oder das Konzert mit Cris Cosmo am 5. September. Die Musiker Thomas Schmolz (Gitarre), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) vom Leonard Cohen Project spielen ihr Programm »Songs Of Love And Hate« und konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten Leonard Cohen, die von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind. Cris Cosmo mischt deutsche Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin und Electronica zu einem musikalischenSommercocktail. Am letzten Wochenende der Veranstaltungsserie wird es dann noch klassisch und traditionell: Am Freitag, 11. September gastieren die »Stuttgarter Salon Solisten« im Klanggarten, die mit Violine, Oboe, Kontrabass und Piano klassische Kompositionen darbietet und am Sonntag, 13. September laden die »Zwiefach Boarischen« zu einem zünftigen Weißwurstfrühstück ein.

www.bad-mergentheim.de