Calwer Klostersommer: Musikalisches Vergnügen zwischen Sound und Sandstein

Wenn sich die historischen Mauern des Klosters Hirsau im warmen Licht der Sommerabende präsentieren, verwandelt sich die imposante Ruine St. Peter und Paul erneut in eine der außergewöhnlichsten Open-Air-Bühnen Süddeutschlands. Der Calwer Klostersommer lädt vom 30. Juli bis 9. August zu einem facettenreichen Kulturfestival ein, das Musikliebhaber ebenso begeistert wie Freunde von Theater, Klassik und Unterhaltung.

Expand Foto: Leon Hahn Culcha Candela

Seit Jahren zählt das Festival zu den kulturellen Höhepunkten der Region. Auch das Programm in diesem Jahr zeigt einmal mehr die große Bandbreite des Festivals. Den Auftakt gestalten am 30. Juli die »dIRE sTRATS«, die mit den größten Hits der Dire Straits an die legendäre Rockband erinnern. Einen Tag später folgt mit Chris de Burgh ein internationaler Superstar. Mit Welthits wie »The Lady in Red« wird der irische Sänger für einen der musikalischen Höhepunkte des Festivals sorgen. Am 1. August steht das Hermann-Hesse-Festival auf dem Programm. Neben den Gewinnern des Panikpreises 2026 werden ein Unplugged-Set mit Udo Lindenberg, Jean Jacques Kravetz, die KIDS ON STAGE sowie Saxophonist Noah Fischer erwartet. Einen Abend voller Nostalgie versprechen am 2. August das Duo Graceland und die Philharmonie Leipzig mit ihrer gefeierten Hommage an Simon & Garfunkel. Klassiker wie »Sound of Silence« oder »Bridge over Troubled Water« laden dabei zum Mitsingen ein. Am 3. August gastiert mit der deutsche Popkünstlerin Sophia eine ganz besondere Sängerin in Hirsau. Einen Tag später folgt die Formation FrontM3n, deren Mitglieder bereits Musikgeschichte bei Bands wie The Hollies, Smokie oder 10cc geschrieben haben. Am 5. August bringt die Tribute-Produktion »Phil« die Musik von Phil Collins und Genesis authentisch auf die Bühne. Für ausgelassene Festivalstimmung sorgt am 6. August Culcha Candela. Die Berliner Band hat ihre größten Hits ebenso im Gepäck wie aktuelle Songs und verwandelt die Klosterruine in eine große Sommerparty. Einen besonderen Blick hinter die Geschichten weltbekannter Songs bietet am 7. August SWR1 Pop & Poesie in Concert. Musik und deutsche Übersetzungen verschmelzen dabei zu einem ebenso unterhaltsamen wie berührenden Konzerterlebnis. Rockabilly-Fans kommen am 8. August mit Dick Brave auf ihre Kosten. Seine energiegeladene Show verbindet Klassiker der Pop- und Rockgeschichte mit dem unverwechselbaren Charme der 1950er-Jahre. Den glanzvollen Abschluss des Festivals bildet schließlich am 9. August »Das Kloster leuchtet – Kloster in Flammen«. Gemeinsam mit den Frankfurter Sinfonikern, renommierten Tenören und Rockgitarrist Siggi Schwarz entsteht eine außergewöhnliche musikalische Reise von der Oper bis zu Rockklassikern. Ein spektakuläres Feuerwerk und eine Lasershow setzen den Schlusspunkt unter zehn Tage Kulturgenuss.

Calwer Klostersommer

Do. 30. Juli bis So. 9. August,Kloster Hirsau, Calw, www.klostersommer.de