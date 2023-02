Camper-Glück im Spieleland

Im Ravensburger Spieleland im Meckenbeuren finden sich nicht nur zahlreiche großartige Attraktionen für Familien, es winken auch jedes Jahr über vierzig attraktive Preise beim großen Jahresgewinnspiel. Den Hauptpreis aus der letzten Saison, einen Dethleffs Familien-Wohnwagen vom Typ Camper im Wert von über 25.000 Euro durfte die Familie Dmytriw aus der Oberpfalz in Empfang nehmen.

Der Anruf vom Ravensburger Spieleland kam für Daniela Dmytriw völlig überraschend. Einen Wohnwagen solle sie gewonnen haben, beim Jahresgewinnspiel im Ravensburger Spieleland? Ungläubig berichtete sie das ihrem Mann und tatsächlich – er hatte mitgemacht und dabei den Hauptpreis, einen nagelneuen Camper Wohnwagen von Dethleffs im Wert von über 25.000 Euro gewonnen.

Die Freude war groß und Ende Januar stand das neue Familienmitglied in Isny zur Abholung bereit. Mit einer schicken roten Schleife am Bug wartete der bei Familien mit Kindern sehr beliebte Camper 500 QSK (für Querbett, Sitzgruppe und Kinderstockbetten) in Isny auf seine neuen Besitzer. Die Dmytriws waren sofort begeistert vom dem großen Platzangebot mit gemütlicher Sitzgruppe, großem Doppelbett bis hin zu kuscheligen Stockbetten, wie gemacht für ihre beiden Kinder.

Nach der feierlichen Schlüssel-Übergabe wies Dethleffs Kundenberater Ahmed Bilgin den Camper-Neulingen in alle Funktionen ihres neuen Wohnwagens ein, so dass sie im Frühjahr direkt mit ihrem Camper losstarten können. Vielleicht geht es dann direkt zum Spieleland-Stellplatz, wenn der Park im April 2023 wieder seine Tore öffnet.

Dort gibt es auch 2023 wieder ein großes Jahresgewinnspiel und einen vollausgestatteten Familien-Wohnwagen von Dethleffs zu gewinnen. Außerdem winken neunundvierzig weitere attraktive Preise für die ganze Familie. Teilnehmen kann man bis Saisonende im Gewinnspielzelt im Ravensburger Spieleland und auch online auf der Webseite unter www.spieleland.de.

Über das Ravensburger Spieleland & Feriendorf

Seit 1998 steht das Ravensburger Spieleland für Spielzeit. Familienzeit. Mitmachzeit. für die ganze Familie. Das Mitmach-Konzept des Freizeitparks am Bodensee lädt Kinder von zwei bis zwölf Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern zu erleben, zu lernen und jede Menge Spaß zu haben. Mitten im Grünen entdecken jährlich über 400.000 Besucher die mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten – und erleben dabei unvergessliche Familien-Momente. Ergänzt wird das Angebot mit außergewöhnlichen Übernachtungsangeboten im parkeigenen Feriendorf mit 50 Ferienhäusern, 20 BRIO Waggons, 40 Caravan-Stellplätzen und 24 Zeltplätzen.

Über Dethleffs

„Nicht ohne meine Familie!" beschloss Arist Dethleffs im Jahre 1931 und konstruierte den ersten Caravan Deutschlands, von ihm damals noch „Wohnauto“ genannt, weil der Skistock- und Peitschenfabrikant seine Familie auf langen Geschäftsreisen bei sich haben wollte. Das Wort "Freizeit" kannten bis dahin nur wenige, Familienurlaub war ein Privileg und der Tourismus steckte noch in den Kinderschuhen. Mit der Erfindung des Dethleffs Caravans begann eine neue Ära, vor allem für das Unternehmen, das sich irgendwann ganz der Caravan- und später auch der Reisemobil-Produktion verschrieb. Der Pioniergeist von Arist Dethleffs ist auch heute noch im Unternehmen spürbar. Er steckt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Baureihen, in unzähligen Innovationen und natürlich auch im Herzen der Camping-Geschichte: der Familie. Seit der ersten Stunde ist das Unternehmen fest mit dem Standort Isny im Allgäu verbunden und behält mit seiner Positionierung als „Freund der Familie“ den Markenkern immer im Blick. Am Stammsitz in Isny entwickelt und fertigt Dethleffs seine gesamte Produktpalette: Reisemobile, Caravans, Camper Vans und Urban Camper. Auch die Auftragsfertigung und -entwicklung von Camper Vans und Urban Camper der Marken Pössl und Crosscamp erfolgt in Isny.

Erwin Hymer Group

Die Erwin Hymer Group ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Thor Industries, dem weltweit führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit über 25.000 Mitarbeitern. Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen Crossrent, McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera sowie das Reiseportal freeontour. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.erwinhymergroup.com.

