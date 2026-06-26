Campo del Sol Großbottwar: Das Familien Freizeitparadies

Die Freizeitanlage Campo Grossbottwar bietet auf über 6.000 Quadratmetern ein abwechslungsreiches Outdoor-Erlebnis für Groß und Klein. Von Minigolf über Fußballgolf bis hin zu Trampolinen und Bungee-Dome gibt es zahlreiche Aktivitäten. Ergänzt wird das Angebot durch Gastronomie, einen Biergarten und Eventflächen – ideal für Familien, Gruppen und besondere Anlässe im Sommer.

Im Campo Großbottwar erlebt man altersübergreifend Spaß, Unterhaltung und Entspannung durch Bewegung an der frischen Luft. Das Freizeit- und Funsport- Paradies lockt mit vielen besonderen Aktivitäten. Die Freizeitanlage bietet auf einem mehr als 6.000 Quadratmeter großen Areal ein vielfältiges und innovatives Freizeitangebot an der frischen Luft. Neben dem Classic Minigolf mit 18 Bahnen und weiteren Freizeitgeräten wie Trampolinen oder dem Bungee-Dome, auf dem Sprünge bis zu acht Meter Höhe möglich sind, gibt es außerdem einen Barfußpfad mit Menschenwaschstraße, die sich derzeit im Umbau befindet, sowie einen beliebten Biergarten mit Beachbereich, in dem sich ein erlebnisreicher Sommertag entspannt ausklingen lässt. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Das Essensangebot umfasst Pizza, Flammkuchen, Eis und verschiedene Snacks, dazu gibt es eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken, aber auch Fassbier, alkoholfreies Bier und einfach Sommercocktails.

Die Anlage eignet sich ideal für Kindergeburtstage, Vereins- oder Firmenfeiern sowie Schulausflüge; größere Gruppen können auf Anfrage auch Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten buchen. Im Sommer dürfen sich Besucher zudem auf besondere Events freuen, die das Freizeitangebot zusätzlich abrunden.

Campo Großbottwar

In den Frauengärten 12, 71723 Großbottwar,

www.campo-del-sol.de