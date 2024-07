Campo Großbottwar: Das Familien Freizeitparadies

Im Campo Großbottwar erlebt man altersübergreifend Spaß, Unterhaltung und Entspannung durch Bewegung an der frischen Luft. Das Freizeit- und Funsport-Paradies lockt mit vielen besonderen Aktivitäten.

Die Freizeitanlage Campo Grossbottwar bietet auf einem mehr als 6.000 Quadratmeter großen Areal ein vielfältiges, innovatives Freizeitangebot an der frischen Luft. Neben dem Classic Minigolf mit 18 Bahnen und diversen weiteren Freizeitgeräten wie Trampolinen oder dem Bungee-Dome, auf dem bis zu acht Meter hohe Sprünge möglich sind, gibt es auch einen Barfußpfad mit Menschenwaschstraße und den beliebten Biergarten mit Beachbereich, in dem man einen erlebnisreichen Sommertag ausklingen lassen kann. Einmalig in der gesamten Region ist der Abenteuer-Fußballgolf. Auf der Adventure-Soccer-Anlage wird das Grundkonzept des Minigolfs mit dem Volkssport Nummer eins Fußball verbunden. Beim Abenteuer-Fußballgolf werden 18 Spielstationen durchlaufen, für die Punkte vergeben werden. Neben Kunstrasenbahnen, die sich in die natürliche Umgebung einfügen, sind auch Spielstationen wie eine Volleyschussstation, eine Passspielstation oder eine Station mit Geschwindigkeitsschießen dabei. Wer noch nicht genug hat, kann im Trainingslager noch ein paar Bälle schießen.

Campo Großbottwar

In den Frauengärten 12 · 71723 Großbottwar · Tel: 07148-9290723 · www.campo-grossbottwar.de