Crailsheim: Hohenlohe im Herzen

Am Schnittpunkt der Autobahnen A6 und A7, an der Grenze von Baden-Württemberg zu Bayern, liegt Crailsheim mitten im landschaftlich reizvollen Hohenlohe.

Der »Horaff« ist das in der Stadt allgegenwärtige Symbol der Crailsheimer, die sich selbst auch gerne als »Horaffen« bezeichnen. Ursprung ist eine Legende zur Befreiung der Stadt im Jahr 1380 von einer Belagerung. Die ganze Geschichte lässt sich im täglich geöffneten Zeughausturm in einer audiovisuellen Installation erfahren.

Aber auch abseits der »Horaffen«-Legende hat Crailsheim viel zu bieten. Besonders beliebt bei Gästen ist der Kocher-Jagst-Radweg, der sich über 332 Kilometer entlang der Zwillingsflüsse Kocher und Jagst schlängelt. Einen der landschaftlich schönsten Abschnitte finden Radler im Jagsttal rund um Crailsheim. Die Stadt bietet sich dabei nicht nur als Etappenziel für Radfahrer auf dem vom ADFC zertifizierten Fernradweg an, sondern kann auch mit ihrer Kombination aus städtischem Flair und naturnaher Erholung punkten. Beispielsweise auf dem Kreckelberg, der mit Vogelpark und Villa beliebtes Ausflugsziel ist. Historische Spuren lassen sich in Crailsheim zum Beispiel im Rahmen einer der vielseiten Stadtführungen erleben. Gruppenführungen zu unterschiedlichsten Themen sind seit dem 1. Juli wieder möglich. Auf eigene Faust kann die Stadt und ihre Geschichte auf dem Türme-Rundweg oder dem Crailsheimer Reformationsweg entdeckt werden. Das Stadtmuseum im Spital lockt mit einer beeindruckenden Geigensammlung und der historischen Badstube. Der Wasserturm in der Nähe des Bahnhofs ist noch heute ein lebendiges Zeichen der großen Eisenbahnerstadt Crailsheim.

Erholung und Ruhe sind in den Wäldern rund um Crailsheim zu finden und der Degenbachsee lockt auch in diesem Jahr Sonnenanbeter auf die Liegewiese und ins Wasser. Abkühlung versprechen auch die Freibäder.

