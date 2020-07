Crailsheim: Vielfalt erleben

Vom Vogelpark auf dem Kreckelberg über das Stadtmuseum und Stadtführungen bis zum Freizeitvergnügen am Degenbachsee bietet Crailsheim in diesem Sommer vielfältige Angebote für Besucherinnen und Besucher.

Auch wenn Corona-bedingt viele liebgewonnene Kulturveranstaltungen entfallen müssen, finden Kunst- und Kulturinteressierte doch einige Anlaufstellen in Crailsheim. Das Stadtmuseum im ehemaligen Spitalareal bietet Kunst- und Kulturfreunden bis zum 20. September in der Sonderausstellung »Mechanische Tierwelt« ein besonderes Erlebnis: Fast 200 Blechtiere präsentieren die Berliner Fotokünstler Sebastian Köpcke und Volker Weinhold. Abseits der Sonderausstellung kann im Stadtmuseum nicht nur ein Blick in die Crailsheimer Vergangenheit geworfen werden, auch Dauerausstellungen wie die Musikinstrumentensammlung des Geigenbauers Johann Stüber sind einen Blick wert. Gruppenführungen bietet der Stadtführungsservice des Stadtarchivs Crailsheim seit dem 1. Juli wieder an. Die Themenvielfalt erstreckt sich von Führungen wie »Crailsheim zum Kennenlernen« bis zu besonderen Einblicken in spezielle Themen der Crailsheimer Vergangenheit wie der Führung »Von Hexen, Mördern und Besessenen«, die auf den Spuren der Kriminalgeschichte Crailsheims wandelt. Auf eigene Faust lohnt sich ein Besuch des Vogelparks auf dem Kreckelberg. Ehrenamtlich betrieben, ist der Vogelpark von Mai bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Vogelpark ist beliebtes Ausflugsziel nicht nur für Familien. Ein schöner Spielplatz und die nahe gelegene geologisch Pyramide, die seit über 100 Jahren einen Einblick in die Gesteinsarten rund um Crailsheim bietet, runden den Besuch ab. Zum Abschluss darf natürlich der Blick von der »Villa« auf Crailsheim nicht fehlen – an Sonntagen ist die Villa bei schönem Wetter bewirtschaftet.

Erfrischung verspricht ein Besuch am Degenbachsee oder im Freibad im Maulachtal, so dass auch Sonnenanbeter in Corona-Zeiten in Crailsheim auf Ihre Kosten kommen.

