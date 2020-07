Das besondere Wandererlebnis

Foto: Rothenburg Tourismus Service, Frischmuth

Rund um Rothenburg eröffnet sich ein für viele noch unbekanntes Wanderwegenetz. 13 bestens markierte und eng miteinander verknüpfte regionale Rundwanderwege führen von den Toren der Altstadt in alle Himmelsrichtungen. Hinab ins romantisch-stille Schandtaubertal, zu den aussichtsreichen Höhen im Naturpark Frankenhöhe, entlang der Tauber zu unbekannteren Kunstwerken und Baudenkmälern oder zu Aussichtspunkten mit faszinierenden Stadtpanoramen, die Möglichkeiten sind groß. Ob man eine kleine Rundwanderung oder eine Tageswanderung unternehmen möchte – in Rothenburg ist die Auswahl groß und für jeden wird sich die passende Route finden. Auch für Pilger ist Rothenburg ob der Tauber ein beliebtes Ziel, die Stadt liegt an einem der uralten Pilgerwege des Mittelalters, dem Jakobsweg. Seit alters her kamen die Menschen als Pilger per pedes nach Rothenburg, um die Jakobskirche in Rothenburg aufzusuchen. Heutzutage liegt Rothenburg am Knotenpunkt von allen fünf Jakobswegen, die den modernen Pilger von Würzburg und Nürnberg nach Rothenburg und von hier über Ulm, Rottenburg am Neckar oder Speyer weiter nach Santiago de Compostela führen.

Rothenburg Tourismus Service

Marktplatz 2 · 91541 Rothenburg ob der Tauber

Tel. 09861-404800 · www.rothenburg-tourismus.de