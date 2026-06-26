DAS LEUZE – Freizeitspaß für die ganze Familie

Ein Besuch im LEUZE ist die perfekte Möglichkeit, eine erlebnisreiche Zeit mit der Familie zu verbringen. Zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle sorgen in zwölf Schwimm- und Badebecken mit knapp 1.800 Quadratmetern Wasserfläche und attraktiven Wasserspielen vom Wasserfall bis zum Strömungskanal für Badespaß.

Das reichhaltige Mineral- und Heilwasserangebot sprudelt in verschiedenen Temperaturstufen in die unterschiedlichen Becken. Saunaliebhabern bietet DAS LEUZE eine großzügige Saunalandschaft auf 3.300 Quadratmetern, mit 13 unterschiedlich temperierten Schwitzräumen, Außensauna, Tauch- und Abkühlbecken, Schnee-Raum sowie Eisbrunnen und Freiluft-terrassen. Die kleinen Besucher lädt das Kinderland LEUZE zum Bewegen, Entdecken und Spielen ein. Die 600 Quadratmeter große Badelandschaft nur für Kinder umfasst ein großes Planschbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken. In beiden 32 °C warmen Becken finden Kinder vielgestaltige Wasserattraktionen sowie außerhalb der Becken ein interaktives Aquarium als weiteres Spielangebot. Im Außenbereich bietet DAS LEUZE neben Wasserspaß im Spraypark, multifunktionale Sport-Spielflächen für sportliche Aktivitäten wie Beachvolleyball, Tischtennis, Fußball sowie viele weitere Sportarten für die größeren Kinder und Erwachsenen. LEUZE-Restaurant mit Sommergaststätte und Saunabistro sind idealer Hintergrund für abwechslungsreiche Badestunden im Herzen Stuttgarts. DAS LEUZE – ein echter Freizeittipp!

DAS LEUZE

Am Leuzebad 2, 70190 Stuttgart

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Kontakt: www.stuttgarterbaeder.de/leuze