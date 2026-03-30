Das Ravensburger Spieleland startete am 28. März 2026 in die neue Saison

Am Samstag, den 28. März 2026, startet das Ravensburger Spieleland am Bodensee in die neue Saison. Familien dürfen sich auf über 70 Attraktionen, Mitmachangebote und zahlreiche Höhepunkte freuen. Und auch ein neues Maskottchen gibt es ab der Saison 2026 im Park zu sehen – Mister FoX aus dem Spiel Scotland Yard Junior.

Seit September ist die Weltneuheit Scotland Yard – die interaktive Fahrattraktion geöffnet und sorgt seitdem für Begeisterung bei kleinen und großen Detektiven. Besucher schlüpfen dabei selbst in die Ermittlerrolle, verfolgen Mister X durch die Straßen Londons, analysieren Hinweise und treffen während der Fahrt ihre eigenen Entscheidungen – jede Runde wird so zu einem individuellen Erlebnis.

Passend zur Attraktion feiert ab dieser Saison auch ein neues Maskottchen Premiere: Mister FoX aus dem beliebten Spiel „Scotland Yard Junior“. Der clevere Fuchs, bekannt als trickreicher Gegenspieler der jungen Detektive, zieht erstmals ins Ravensburger Spieleland ein. Mit seinem markanten roten Fell, frecher Brille und seinem charmant-listigen Auftreten wird Mister FoX zukünftig ein Teil der Maskottchenfamilie sein. Er ist dafür gemacht, Wissen spielerisch zu vermitteln und mit viel Witz für strahlende Gesichter zu sorgen.

Auch 2026 bietet das Ravensburger Spieleland ein abwechslungsreiches Eventprogramm, das den Besuch zusätzlich bereichert. Ein Highlight ist das große Traktortreffen, bei dem historische Landmaschinen und moderne Traktoren aus nächster Nähe bestaunt werden können.Übernachtungsgäste des Feriendorfs erwartet zu Pfingsten eine stimmungsvolle Lichtershow, die den Abendhimmel in ein atmosphärisches Farbenmeer taucht. Lehrreich und interaktiv präsentieren sich erneut die Verkehrssicherheitstage, bei denen Kinder spielerisch wichtige Regeln für den Straßenverkehr kennenlernen. Zum Saisonende wird es herbstlich‑magisch: Halloween im Spieleland begeistert mit liebevoller Dekoration, familienfreundlichen Gruselelementen und besonderen Aktionen, die Kinder wie Erwachsene in den Bann ziehen.

Mit neuer Figur, neuem Programm und beliebten Klassikern startet das Ravensburger Spieleland in ein spannendes Jahr voller Spielzeit, Familienzeit und Mitmachzeit.