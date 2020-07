Die Stadt hat viel zu bieten

Die über 1.000-jährige Geschichte der Stadt Eppingen spiegelt sich in den wunderschönen Fachwerkhäusern der Stadt wider. Eppingen ist eine gastfreundliche und sympathische Stadt und ist umsäumt von einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Baden-Württemberg. Die Mauern der Altstadt umschließen ein Kleinod, ein wahres Schatzkästlein süddeutscher Fachwerkbaukunst. Rund um den Pfeifferturm, das älteste Baudenkmal, scharen sich sorgfältig restaurierte alemannische und fränkische Fachwerkhäuser, die von der Gotik bis zum Barock mittelalterliche Reichsstadtromantik vermitteln. Im Stadt- und Fachwerkmuseum »Alte Universität«, einem über 500 Jahre alten Fachwerkbau, erfährt man mehr über die wechselvolle Geschichte der Stadt, über Kunst und Kultur vergangener Generationen. Gäste können sich selbst ein Bild von den Eppinger Besonderheiten, Geschichten und Anekdoten machen, die man bei einer Stadtführung vermittelt bekommt oder die sich einem selbst auf dem »historischen Stadtspaziergang« erschließen. Das Altstadtfest, der Kartoffelmarkt, das Fahnenfestival, die Orgelkonzerte, der »Jazz in der Altstadt«, die vielen Pfade und vieles mehr gilt es bei einem Besuch zu erleben.

