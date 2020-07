Ab Oktober 2020 gibt es etwas absolut Neues in Ellhofen bei Heilbronn auf dem MORITZ Areal – die Sulmtal-Alm. Sie bietet mit der Almhütte, der Almklause und der Event-Alm Platz für mehrere hundert Personen und ist im Stil einer alpinen Skihütte mit Holzbänken, Holztischen, Holzfenstern, und einer typischen Alpen-Deko eingerichtet. Hier finden nicht nur besondere Events statt, es können auch Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern und private Feiern gebucht werden – natürlich immer unter den aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen.

Es ist ein durchdachtes Gesamtkonzept mit Alpenflair, das die Eventagentur City Event in die Region holt. Die Gäste der Sulmtal-Alm erwartet eine zum Alm­charakter passende Speise- und Geträn­ke­auswahl mit einer Mischung aus alpiner und regionaler Küche.

Um die Almhütte herum wird eine urige Atmosphäre mit Tannen, Glühwein und Jagertee entstehen. Die Sulmtal Alm ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Jeden Sonntag wird ein Alm Frühstücks-Brunch angeboten. Egal ob eine besondere Veranstaltung steigt oder regulärer Almbetrieb herrscht – auf der Sulmtal-Alm ist an jedem Öffnungstag ein Mix aus Almhütten-Atmosphäre und Kulinarik geboten. Los geht‘s am ersten Oktober-Wochen­ende mit dem Grand Opening, bei der die Eröffnung der Sulmtal-Alm ansteht. In den ersten Wochen heißt das Motto »Oktober-Alm« eine Mischung aus Oktoberfest und Almbetrieb. Wenn auch coronabedingt kein Oktoberfest im klassischen Sinne gefeiert werden kann, so ist doch fast alles dabei, was das Oktoberfest-Herz begehrt – zünftige Musik angesagter Bands und DJs, typisch bayrische Schmankerl und natürlich eine frisch gezapfte Maß Bier.

Am Freitag, den 12. November findet erstmals das SPASSIX Comedy Dinner statt. Mehrere Comedians sorgen für einen lustigen, abwechslungsreichen Abend eingerahmt von einem 4-Gänge-Menü. In der Vorweihnachtszeit empfiehlt sich die Sulmtal-Alm als ideale Location für Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern und private Feiern. In urgemütlicher Atmosphäre kann man von 10 bis 400 Personen Gesellschaften annehmen. An den Weihnachts­feiertagen und dem darauffolgenden Sonntag kann man sich drei Tage lang beim Weihnachtsschmaus verwöhnen lassen. Weihnachtliche Kulinarik, Winterstimmung und Alpenromantik sind garantiert. Den besonderen Jahreswechsel erwartet die Gäste bei der großen Silvester-Gala mit zwei Live-Bands, DJ und einem großen Gala-Dinner.

An Tagen ohne festes Programm ist die Sulmtal-Alm als Gastronomie für alle geöffnet, für große Firmen- oder Vereinsfeiern im außergewöhnlichen Ambiente kann sie jederzeit auch exklusiv gebucht werden.

Sulmtal Alm

Brücklesäckerstr. 4 · 74248 Ellhofen · Tel. 07134- 5260-444

kontakt@sulmtal-alm.de· www.sulmtal-alm.de