Die Zollernstadt erleben

Die Zollernstadt Hechingen, am Fuße der prächtigen Burg Hohenzollern gelegen, bietet jede Menge spannende Abenteuer für Groß und Klein.

Der Hechinger Märchenpfad lädt ein, den gestiefelten Kater und seine Freunde zu treffen. Auf dem kurzen Spaziergang durch die Wacholderheide am Martinsberg verstecken sich am Wegesrand immer wieder Märchenhelden, die Szenen aus den Märchen der Gebrüder Grimm nachempfunden sind. Mehrere Vesperinseln und Sitzbänke laden dabei zum Verweilen ein. Ein Erlebnis für die ganze Familie! Wer den Spaziergang direkt von dort zur Familienwanderung ausdehnen möchte, dem bietet die »Martinsberg-Tour« (4,5 km) viele Möglichkeiten. Verschlungene Waldpfade, ein romantischer Eisweiher, Einkehrmöglichkeiten, Waldspielplatz und Grillstellen machen den Familienausflug perfekt. Ein Besuch der Minigolfanlage beim Rapphof oder der Besuch des Hallen-Freibads Hechingen lassen sich ohne große Umwege in den Streckenverlauf integrieren. All das kann man auch mit dem Rad erleben. Wahlweise 14,2 oder 19,2 km lang, gewährt die »Zollern-Tour« königliche Ausblicke, erschließt verträumte Ecken und führt zu lohnenden Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten. Unter anderem: Märchenpfad, erleb-dich-pfad und das Hohenzollerische Landesmuseum. Also nichts wie in die Pedale treten! Wer lieber in die Welt der Sinne eintauchen möchte, ist auf dem »erleb-dich-pfad« genau richtig. Auf dem Gelände des Barfußparcours kann man wunderbar verweilen, entspannen und die eigenen Füße spüren. Wer mehr Action bevorzugt, kann sich in der Matschzone austoben oder über Hindernisse balancieren. Doch es gibt noch mehr zu entdecken: Im Römischen Freilichtmuseum in Hechingen-Stein kann man sehen, wie es war auf einem römischen Gutshof zu leben, wie damals gekocht, gegessen, gearbeitet und geschlafen wurde. Das Römisches Freilichtmuseum »Villa Rustica« diente sogar schon als Vorlage für ein Asterix-Comic! Auch das Hohenzollerische Landesmuseum lässt Geschichte Gegenwart werden. Das Kindermuseumsquiz bietet dafür die beste Gelegenheit.

