Durch Hügellandschaften zu Flüssen und Weihern

Das Feuchtwanger Land mit seinen Wäldern und Wiesen, sanften Hügeln und Talgründen mit Weihern und Bachläufen ist zum Wandern und Radfahren bestens geeignet.

Foto: TI Feuchtwangen_Thomas Linkel Deutschland, Bayern, Franken, Feuchtwangen, Naturpark Frankenhöhe, See, Sonnenuntergang, Romantische Strasse, engl.: Germany, Bavaria, Franconia, Feuchtwangen, landscape, lake, sunset, Romantic Road,

2020 haben sich der Tourismusverband Romantisches Franken und die Hesselbergregion in Teilbereichen zu einem Projekt zusammengeschlossen, bei dem kleine Routen, Lückenschlüsse und schöne Rundwege nach den aktuellen Standards ausgeschildert und dokumentiert werden. Für Feuchtwangen ergibt sich damit ein dichtes Netz an Radwegen, das den Feuchtwangern selbst und den Besuchern zahlreiche Möglichkeiten für Rundtouren bietet. Im Zuge dessen hat die Tourist Information Feuchtwangen jetzt eine Radkarte für das Feuchtwanger Land herausgegeben.

Zahlreiche Radwege verbinden nun die Ortsteile und führen durch die weitgehend unberührte Natur links und rechts des Sulzach- und des Wörnitztales, in dem es viel zu entdecken und zu erleben gibt. Am Bekanntesten ist sicherlich der Romantische Straße Radweg, der auf seinem Weg von Würzburg nach Füssen auch durch das Feuchtwanger Land führt.

Neu entstanden ist in diesem Jahr der Sulzachradweg, der entlang des Flüsschens Sulzach von Schillingsfürst über Feuchtwangen nach Wittelshofen führt, wo die Sulzach dann in die Wörnitz mündet.

Foto: TI Feuchtwangen_Andreas Strunz

Auch der im letzten Jahr erst eröffnete Fränkische WasserRadweg, der das Altmühltal mit dem Fränkischen Seenland und dem Romantischen Franken verbindet und auf seinen 450 km größtenteils entlang von Flüssen und Seen verläuft, führt durch die Kreuzgangstadt Feuchtwangen.

Die Weiherketten und Flussläufe im Romantischen Franken geben die Routen für die Fränkischen Karpfenradwege vor. Der Fränkische Karpfenradweg gabelt sich von Dinkelsbühl kommend in Feuchtwangen in eine Ost- und Westroute, über die er nach Dietenhofen führt. Neben der Hauptroute gibt es zahlreiche regionale Rundtouren, wie z.B. den Feuchtwanger Karpfenradweg. Er ist ein 50 km langer Rundweg, der von Feuchtwangen nach Bechhofen und zurück, vorbei an zahlreichen Karpfenteichen im Feuchtwanger Land, führt.

Neben Tourenvorschlägen enthält die Karte auch Informationen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Feuchtwangen, Tipps zu Ausflugszielen in der Region und kulinarischen Köstlichkeiten.Die Karte ist kostenfrei in der Tourist Information Feuchtwangen erhältlich.

Tourist Information Feuchtwangen

Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen

Fon: 09852-904 55, www.tourismus-feuchtwangen.de