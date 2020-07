Ein Familienparadies

Das Naherholungsgebiet Breitenauer See bietet zahlreiche Möglichkeiten der aktiven Erholung und Entspannung. Der 4,3 km lange Sandstrand lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Für Kinder gibt es viel Platz zum Toben und Spielen. Der breite Sandstrand und weitläufige, gepflegte Liegewiesen laden zum Räkeln in der Sonne oder im Schatten der Bäume ein. Hier kommen alle Badenixen auf ihre Kosten. Wer das Wasser scheut, findet trotzdem allerlei Möglichkeiten, seine Freizeit aktiv zu verbringen. Egal ob Wandern, Radeln, Inlinern oder Joggen – im und rund um das Naherholungsgebiet Breitenauer See gibt es unzählige Wege. Ausflüge durch die Weinberge rund um den See sind besonders empfehlenswert. Ein ideales Terrain für Walking und Nordic-Walking-Freunde. Ein Idyll in der Hektik des Alltags und ein idealer Platz für eine Auszeit zwischendurch. Einfach mal die Seele am Strand baumeln lassen und den vorbeiziehenden Wolken zusehen. Ein reichhaltiges Sportangebot bietet Abwechslung. Abenteuerspielplätze – Ballspielflächen, Beachvolleyballplätze, Boulebahn und Spielwiesen bieten genug Platz, um sich auszutoben.

Naherholungsgebiet Breitenauer See

Rathausgasse 4 · 74182 Obersulm

Tel. 07130-28401 · www.breitenauer-see.de