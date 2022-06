Eliszis Jahrmarktstheater: Bunter Spaß auf dem Killesberg

Seit 1995 gastiert Eliszis Jahrmarktstheater im wunderschönen Höhenpark Killesberg in Stuttgart. Von April bis Oktober können die Besucher hier Schiffschaukel, Hängebodenkarussell, Hutwurfbude und Jahrmarktsorgel erleben.

Beste Unterhaltung für die ganze Familie mit Clowns und dem Kasper gibt es an den Wochenenden und täglich in den Ferien in Eliszis einzigartigen Theaterzelt. Die wunderbare Atmosphäre lädt an den Abenden zu Theater und Konzerten ein. Besonders die lauen Sommernächte sind bekannt für traumhafte Open-Air-Tanzabende in Eliszis Pavillon. An mehreren Tagen die Woche wird hier Salsa, Tango, Swing, Kizomba, Forró und vieles mehr getanzt.

Durch die deutliche Befürwortung sehr vieler Stuttgarter bei der letzten Abstimmung über die Haushaltsverteilung der Stadt Stuttgart wird Eliszis Theater seit 2018 institutionell von der Stadt Stuttgart gefördert.

Durch die neue Förderung durch die Stadt sind nun endlich mehr Eigenproduktionen möglich, dabei möchte Eliszis besonders jungen Künstlern eine Plattform bieten. Durch die aktuellen Produktionen in den Bereichen Clown, Hip Hop und Straßentheater möchte Eliszis Jahrmarktstheater gezielt kulturelle Bereiche fördern, welche bis jetzt in Deutschland noch nicht die nötige Anerkennung erhalten haben. Dadurch unterscheidet sich Eliszis sehr stark von anderen Stuttgarter Einrichtungen und trägt so zu einer bunten Kulturlandschaft bei.

Als besonderes Highlight in diesem Sommer im historischen Theaterzelt verzaubern die Clowns Eliszi und Nino mit feinem Humor und turbulenten Tanzeinlagen. Das Mutter und Sohn Clown-Duo ist nicht nur bei Familien mit Kindern sehr beliebt, sondern sorgt auch bei auch bei älteren Menschen für viel Begeisterung und bietet so ein generationenübergreifendes Unterhaltungserlebnis.

Eliszis Jahrmarktstheater

Thomastraße 99 · 70192 Stuttgart · Tel: 0711-2572815

www.eliszis.de