Große Urlaubsreisen werden wohl in diesem Jahr ausfallen. Auf dem Programm steht also eher Urlaub in der Heimat. Macht nichts, schließlich gibt es in Deutschland viele schöne Ziele zu entdecken. Eines davon ist Ellwangen an der Jagst mit dem umliegenden Seenland.

Attraktiv für Urlauber ist das schwäbische Kleinod vor allem wegen der zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Spontan kann man von Tag zu Tag entscheiden, ob Stadtentdeckungen oder Ausflüge in die Natur auf dem Programm stehen sollen.

An schönen Tagen locken beispielsweise Radtouren in die wald- und seenreiche Landschaft. Beliebt ist der Limes-Radrundweg mit sehenswerten Stationen wie dem Limestor bei Dalkingen, den Limesmauerresten bei Pfahlheim oder dem Römerkastell von Halheim. Reizvoll ist auch die Rundtour »Durch Wald und Feld zu den Seen und Weihern«. Fernab viel befahrener Straßen schlängelt sich diese von Ellwangen aus durch die herrliche Landschaft des Ellwanger Seenlands, vorbei an beschaulichen Dörfern, kleinen Weihern und idyllischen Seen, deren Ufer zum Rasten und Träumen einladen.

Für Kulturliebhaber, die gerne wandern, ist die Rundtour »Naturschönheiten und Kulturdenkmäler in und um Ellwangen« zu empfehlen. Der historische Marktplatz mit der Basilika St. Vitus, das Palais Adelmann und das fürstpröpstliche Schloss mit dem interessanten Schlossmuseum bieten immer wieder Anlass zu Wanderpausen.

Auch zur prachtvollen Wallfahrtskirche Schönenberg, dem Kressbachsee und dem Mahnmal »Galgenberg«, das über die Ellwanger Hexenverfolgung informiert, führt der Weg. Selbstverständlich kommt im Seenland der Wassersport ebenfalls nicht zu kurz. Während Segler und Surfer am Bucher Stausee, dem Sonnenbach- oder Haselbachsee ideale Bedingungen für ihren Sport vorfinden, können Angler unter anderem am Kressbachsee auf Fischfang gehen. Und wer Lust hat gleich am See zu bleiben, findet auf den sieben bestens ausgestatteten Campingplätzen am Häsle-, Haselbach- und Sonnenbachsee schöne Plätze.

Durch die malerischen Gassen der über 1.250 Jahre alten Stadt schlendern, schwäbische Schmankerl wie Maultaschen kosten, auf dem Bauernmarkt frische regionale Waren mitnehmen und in netten Geschäften einkaufen: Auch das kann Urlaub in der Heimat bedeuten. Daneben bietet Ellwangen aber noch mehr - zum Beispiel interessante Museen, außergewöhnliche Pferdeskulpturen und beeindruckende Kirchenbauten. Ellwangen ist wie gemacht für genussvolle Stadtspaziergänge und kurzweilige Entdeckungstouren. Diese Vielfalt macht Ellwangen seit 2018 zu einer von 16 »Kleinstadtperlen« in Baden-Württemberg: Kleine Städte mit viel Charme. Weitere Tipps für den Urlaub gibt es unter www.ellwangen.de.

