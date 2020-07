Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt der Erlebnispark Tripsdrill. Über 100 originelle Attraktionen, das Wildparadies und das Natur-Resort begeistern alle Generationen und sind das ideale Ziel für die Sommerferien.

Ganz neu 2020: Mit den Achterbahnen »Volldampf« und »Hals-über-Kopf« treten gleich zwei neue Attraktionen in einen atemberaubenden Wettstreit. Wie wäre es mit einer rasanten Eisenbahnfahrt – und das sogar im Rückwärtsschuss? Oder lieber den Rausch der Geschwindigkeit bei einem pfeilschnellen Flug über Tripsdrill erleben? Die beiden Bahnen, deren Streckenführung sich mehrfach kreuzt, bieten unvergesslichen Fahrspaß für Groß und Klein. Ein weiterer Höhepunkt ist die Katapult-Achterbahn »Karacho«, die in nur 1,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die Holzachterbahn »Mammut« garantiert bei der Fahrt durch die riesige Sägemühle mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h Adrenalin pur. Wasserratten freuen sich auf die Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen und das Waschzuber-Rafting.

Hoch hinaus geht es mit dem Höhenflug – als beschaulicher Rundflug oder mit turbulenten Überschlägen in rund 20 Metern Höhe. Spaß für Kinder jeden Alters garantiert die teilweise überdachte Spielewelt »Sägewerk«. Das Angebot in Tripsdrill ist abwechslungsreich und vielfältig – ob Achterbahnen, Wasser- oder Familienattraktionen, hier findet jeder das Passende für sein Temperament.

Im Eintritt für den Erlebnispark ist auch das benachbarte Wildparadies enthalten, das ganzjährig täglich geöffnet hat. Über 50 verschiedene Tierarten sind hier zuhause. Die Fütterungsrunde von Wolf, Luchs, Bär & Wildkatze, die Fütterung der Fischotter sowie die Flugvorführungen auf der Falknertribüne zeigen die Tiere in Aktion und vermitteln darüber hinaus Wissenswertes zu ihrer Lebensweise (jeweils täglich, außer freitags, ggf. coronabedingter Ausfall). Zu Erkundungstouren laden Wald-Erlebnispfad, Barfußpfad und Abenteuerspielplatz ein.

Das Natur-Resort Tripsdrill – direkt vor dem Wildparadies gelegen – garantiert einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. Die komfortablen Schäferwagen (für bis zu fünf Personen) sind komplett ausgestattet mit Heizung, Waschbecken, Kühlschrank, TV und Ventilator. An zentraler Stelle befindet sich das aufwändig thematisierte Badehaus mit Fußbodenheizung.

Neben den 20 Schäferwagen gibt es 28 Baumhäuser (für bis zu vier bzw. sechs Personen). Ausgestattet mit einem Schlafbereich, einer Sitzecke mit Flachbildfernseher, Kaffeemaschine und Kühlschrank sowie eigenem Sanitärbereich mit Dusche und WC, bieten sie Hotelkomfort in luftigen Höhen. W-LAN ist sowohl in den Baumhäusern als auch in den Schäferwagen kostenfrei verfügbar. Das Frühstück wird aufgrund der geltenden Auflagen vorerst jeden Morgen an die Unterkunft gebracht.

Für alle, die noch mehr Spaß und Abwechslung wollen, empfiehlt sich der Tripsdriller Jahres-Pass, der sich bereits nach dem dritten Besuch mehr als gelohnt hat. Er gilt volle 12 Monate, während der Saison im Erlebnispark und ganzjährig im Wildparadies.

Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis zum 1. November täglich ab 9.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene € 35,50 und für Kinder und Senioren € 29,50. Im Tages-Pass ist auch der Eintritt ins Wildparadies sowie ein Vinarium-Glas als Souvenir enthalten. Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt. Übrigens: Parken ist in Tripsdrill kostenlos – ca. 4.000 Plätze stehen vor Erlebnispark und Wildparadies zur Verfügung.

Erlebnispark Tripsdrill

Erlebnispark-Tripsdrill-Straße 1 · 74389 Cleebronn

Tel. 07135-9999 · www.tripsdrill.de