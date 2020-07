experimenta – Das Science Center

Eine bunte Klanglandschaft lädt auf der ­Sonderausstellungsfläche der experimenta ab 4. Juli zum Staunen und Bespielen ein. Die Mitmach-Ausstellung »Schlag-Zeug« erstreckt sich auf 600 Quadratmetern Fläche und ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert. Die Klänge der Natur wiederum stehen im Mittelpunkt der neuen Science Dome-Show »Global Soundscapes« ab 18. Juli.

Kling, Klong, Pling: Die Welt der Klänge ist vielfältig und bietet immer wieder Überraschendes. In der neuen Mitmach-Ausstellung »Schlag-Zeug« warten Töpfe, Glasflaschen, Schrottteile und vieles mehr darauf, neu zu erklingen. Eine bunte Klanglandschaft unterschiedlichster Materialien und Formen lädt auf der 600 Quadratmeter großen Sonderausstellungsfläche der experimenta nicht nur Kinder zum spielerischen Entdecken und Erleben ein. Durch Ausprobieren und Experimentieren können Besucher nicht nur Klänge selbst untersuchen, sondern unterschiedliche Rhythmen und kleine Melodien kreieren.

Am 18 Juli feiert die neue Science Dome-Show »Global Soundscapes“ Premiere. Sie ist erstmalig in Europa zu sehen und entführt die Besucher mit faszinierenden Bildern auf der 360-Grad-Kuppel, beeindruckendem Rundum-Sound und Live-Präsentation auf der Bühne in die erstaunliche Klangwelt unseres Planeten. Eindrucksvolle Klänge begleiten die Filmaufnahmen aus den Regenwäldern Costa Ricas, dem Nationalpark Schwarzwald und den weiten Graslandschaften der Mongolei. Begleitet wird die Show von den Edutainern der experimenta, die ein interaktives, wissenschaftliches Erlebnis schaffen: Auf der Bühne stellen sie die Instrumente vor, mit denen Wissenschaftler Geräusche aufnehmen und analysieren, oder erklären, wie mithilfe von Messreihen über einen längeren Zeitraum Veränderungen in Ökosystemen aufgedeckt werden können.

